Crash Team Racing: Nitro-Fueled – Dernier tour pour les Grands Prix

Triste nouvelle ! Crash Team Racing: Nitro-Fueled proposera bientôt son dernier Grand Prix. À quoi s’attendre pour la ensuite ?

C’était l’une des plus grosses nouvelles de l’an dernier pour les nostalgiques, accros à l’ère PlayStation, le retour de Crash dans les courses de karts était pourtant loin d’être accidentel. Probablement poussé par le succès des remakes de ses premières aventures, signalant que les fans étaient prêts, Activision s’était finalement décidé à offrir au marsupial et à sa clique un nouveau tour de piste avec Crash Team Racing: Nitro-Fueled, un remake du jeu original (sorti en 1999) et non avare en nouveautés.

Alors que Mario Kart 8 Deluxe était figé et ne proposait que les personnages et éléments de customisation déjà enregistrés dans la cartouche, Crash, lui, promettait des événements saisonniers sous la forme de Grands Prix et fidélisait ses joueurs avec des récompenses cosmétiques pour leur participation. Le problème ? C’est que cette feature sympathique qui a permis au titre de garder de sa fraîcheur au fil des mois est arrivée au terme de son parcours. Le coup de sifflet final est annoncé par Beenox et Activision qui indiquent que le prochain Grand Prix sera bien le dernier. Vous venez de vous offrir le jeu ? Vous l’aviez dans votre ligne de mire ? Vous ne vous en lassez pas ? Rassurez-vous, le championnat n’est pas terminé pour autant.

Oui, parce que si souvent dans notre industrie, quand une page est tournée, elle donne sur la quatrième de couverture. Mais aujourd’hui, Crash Team Racing: Nitro-Fueled annonce quand même de bonnes nouvelles. En effet, le titre va continuer à accueillir des modes avec l’arrivée entre autres de courses contre la montre (vous opposant aux meilleurs scores des gars de Beenox) et de quêtes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, mises en place dans le but de conserver les joueurs réguliers. Ces quêtes permettront bien sûr d’empocher des pièces Wumpus, des éléments cosmétiques précédemment sortis par le biais des Grands Prix, mais aussi des éléments inédits tels que des personnages, des circuits, véhicules, skins et peintures.

La messe est dite, retrouvez dans les sources ci-dessous le billet original sur le blog des développeurs. Crash Team Racing: Nitro-Fueled roule toujours sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Les dates du dernier Grand Prix n’ont pas encore été annoncées, mais ne devraient tarder à tomber.