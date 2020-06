3Dsen – L’émulateur qui mets de la 3D dans la Nintendo NES !

On aurait pu, pour cette news, s’arrêter au titre, puisqu’il dit déjà tout ! 3Dsen PC va vous permettre de jouer aux bons vieux classique NES, mais en 3D. Mais c’est tellement dingue qu’il faut s’arrêter un instant dessus.

Si vous avez lu attentivement, vous avez vu que le programme en question est un émulateur. Cela signifie que personne en s’est amusé à reproduire Mario Bros. ou Metroid en 3D. C’est l’émulateur en question qui fera le travail, “à la volée”, en direct, sur n’importe quel jeu NES que vous lui présenterez.

Il n’y a qu’à jeter un œil aux vidéos de présentation pour avoir un aperçu du rendu obtenu : le résultat est assez incroyable, et renouvelle l’expérience graphique d’un Mega Man ou d’un Double Dragon, tout en gardant cette patine rétro.

Bien entendu, il s’agit d’un effet de prestidigitation numérique, et le jeu ne passe pas “vraiment” en 3D, le gameplay et les possibilités de déplacement restant inchangés. Mais l’effet est confondant. Pas impressionné ? OK, le développeur a un autre tour de magie dans sa besace : 3Dsen VR ! Comme son nom l’indique de manière transparente, cet autre émulateur va avoir le même effet que 3Dsen, mais vous permettra en plus de jouer aux jeux NES convertis en 3D en VR !

Non content de cette performance, le développeur de l’application cherche maintenant un moyen d’ajouter à ses programmes un mode permettant de jouer en vue à la première personne ! Une fonctionnalité aujourd’hui absente, mais qui pourrait être ajoutée à 3Dsen PC et 3Dsen VR à l’avenir.

3Dsen PC est actuellement en accès anticipé sur Steam, et peut être téléchargé contre 7,37€. 3Dsen VR est lui proposé à 16,79€, et une démo est téléchargeable pour finir de vous convaincre avant de passer à la caisse. Notez que les applications étant en accès anticipé, certaines ROMs pourraient ne pas tourner correctement. D’ailleurs, à ce propos, 3Dsen n’est fourni avec aucun jeu, et il faudra vous balader dans cette zone grise à la lisière de ce qui est autorisé pour fournir des jeux NES à l’émulateur.