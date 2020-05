L’EVO annulé donne naissance à EVO Online, Nintendo se prend un soufflet

Comme tous les grands salons dédiés aux jeux vidéo, l’EVO 2020 a été contraint de jeter l’éponge. L’EVO, pour EVOlution Championship Series, c’est la plus grande compétition de jeux de combats des Etats Unis, et l’une des plus importante au monde, si ce n’est LA plus importante.

Devant l’impossibilité de se tenir physiquement, l’EVO 2020 s’est rabattu sur un événement en ligne, sobrement baptisé EVO Online. Une épreuve du feu pour un événement de cette importance, puisque sa tenue en ligne peut potentiellement amener une série de paramètres que le tournoi n’a pas à gérer habituellement, comme la qualité des connexions des compétiteurs, et même l’identité de ceux-ci. On a en effet pu voir dans certains tournois des joueur pro se cacher derrière d’autres comptes pour bénéficier de poules plus faciles à franchir…

Pendant l’EVO Online, les candidats s’affronteront donc sur :

Street Fighter V : Champion Edition

Tekken 7

Soulcalibur VI

Samurai Shodown

Dragon Ball FighterZ

Granblue Fantasy Versus

Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r]

Tous les jeux tourneront dans leur version PlayStation 4. Mais la Xbox n’est pas laissée de côté et se fait pour la première fois une petite place dans l’EVO grâce au tournoi ouvert qui se tiendra sur Killer Instinct. Les autres jeux proposés pour ce tournoi ouvert sont Mortal Kombat 11 : Aftermath, Skullgirls 2nd Encore, et Them’s Fightin’ Herds, le jeu indé des Bronies énervés (on vous laisse Googler « Bronies » si vous êtes passés à côté du phénomène…)

Si la Xbox fait son entrée, la Switch, elle, se fait sortir. La structure online proposée par Nintendo n’est en effet jugée pas assez fiable pour qu’une compétition de Super Smash Bros Ultimate, pourtant prévue à l’origine, puisse se tenir. Espérons que le camouflet pousse Nintendo à se pencher sérieusement sur ce souci dont on parle depuis au moins l’apparition du service Nintendo Switch Online…

L’EVO Online se tiendra tout les week ends du mois de juillet. Les détails quant aux inscriptions aux tournois ouverts seront communiqués dans les jours qui viennent par les organisateurs…