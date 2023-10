XDefiant – Encore une sortie décalée par Ubisoft

On présageait son arrivée en ce mois de septembre, il se fera finalement attendre encore un peu : Ubisoft a annoncé repousser la sortie de son shooter XDefiant à une date encore inconnue. Cela fait suite à une session de test publique, le 28 septembre dernier, qui semble avoir donné du grain à moudre aux développeurs.

C’est via une publication sur son compte X (ex-Twitter) que Mark Rubin, producteur chez Ubisoft San Francisco, a fait part du report de XDefiant, assurant qu’il était dans l’intérêt du titre :

« Nous avons passé cette dernière semaine à examiner les données que nous avons collectées et avons relevé certains points qui nous ont menés à la décision de prendre un peu plus de temps pour améliorer l’expérience pour tout le monde. […] Je sais que ce changement de date est une déception, particulièrement alors que nous semblions toucher au but et que certains sont satisfaits du jeu et ont hâte d’y jouer, mais je préfère livrer un jeu qui sera mieux pour tout le monde. Notre intention est que ce jeu puisse impliquer les joueurs pendant de nombreuses années et pour cela nous avons besoin de le bâtir AVEC la communauté. »

Cette nouvelle intervient alors que l’on croyait enfin voir le bout de la longue série de reports et d’annulation qui frappe Ubisoft depuis quelques années, et qui a émaillé tant la confiance du public que celle des investisseurs. Ainsi, la conséquence se fait sans surprise ressentir du côté de la bourse, l’action d’Ubisoft aillant chuté de près de 9% suite à cette annonce qui suppose un nouveau décalage de revenus pour la société. A cela, on peut sans doute ajouter les chiffres de vente pas entièrement satisfaisants de Assassin’s Creed Mirage. Il faut néanmoins relativiser son inquiétude, puisqu’on reste pour l’heure encore loin de l’effondrement que les actions avaient connu en début d’année.

Il ne fait en effet aucun doute qu’Ubisoft se remettra plus facilement de ce décalage qu’il ne le ferait d’un lancement raté pour XDefiant, le shooter en free-to-play entendant chasser sur les plates-bandes du titan Call of Duty. D’ailleurs, Call of Duty: Modern Warfare III étant attendu pour le 10 novembre, il n’y a sans doute pas que des désavantages à être publié un peu plus tardivement, afin d’éviter une compétition trop frontale. Il n’en reste pas moins que sur ce marché où la concurrence est déjà bien implanté, XDefiant n’aura pas le droit à l’erreur lors de sa sortie.