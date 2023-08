Robocop : Rogue City reporté – Mais que fait la police ?!

On a de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant Robocop: Rogue City, l’adaptation du film culte de Paul Verhoeven (Total Recall, Starship Troopers…) par Nacon (l’éditeur) et Teyon (le développeur, déjà responsable d’un Rambo et d’un Terminator !). Commençons par les bonnes.

À l’occasion de la Gamescom, Nacon a publié un nouveau trailer pour le jeu, intitulé « Part man, part machine », référence directe à la tagline présente sur l’affiche du film de 1987 : « Part man, part machine, all cop », traduit sur l’affiche française par « 50% homme, 50% machine, 100% flic ». Un clin d’œil pas totalement gratuit, puisqu’il souligne aussi la volonté de fidélité à l’œuvre originale.

Car c’est bien le Robocop de 1987 qui se voit adapté ici, et non pas une nouvelle version du personnage seulement inspirée du film de Verhoeven, ou le remake de 2014 avec Joel Kinnaman (par ailleurs de plutôt bonne facture). Le nouveau trailer nous montre ainsi certains plans qui pourraient avoir été directement extraits du film, comme celui ou le cyborg est installé sur sa chaise dans le garage/laboratoire construit au sein du commissariat, ou des décors industriels comme celui où le méchant Emil se voit liquéfié dans l’acide (un plan qui a traumatisé toute une génération de petits garçons et de petites filles qui ont sans doute vu le film un peu trop jeunes… !). L’ED209 sera lui aussi de la partie, et il semblerait qu’il n’ait toujours pas appris à prendre les escaliers…

On y aperçoit aussi l’officier Lewis, partenaire de Robocop, interprétée dans le film par Nancy Allen. Le personnage du jeu emprunte bien ses traits à l’actrice, mais on ne sait pas encore si cette dernière participe bien au jeu. Peter Weller, l’acteur qui donna vie au Robocop d’origine, est lui bien au générique !

Côté mauvaises nouvelles, outre le fait que la réputation de Nacon a fortement été entachée par la sortie de Gollum, il faut bien reconnaître que certains aspects du jeu dans ce trailer (textures, modélisation…) semblent un poil datés. Mais on en jugera mieux sur le produit fini ! Ce qui est certain, par contre, c’est que la fenêtre de sortie un temps annoncée, septembre 2023, ne sera pas respectée. Le jeu est en effet repoussé à une date qui, à l’heure actuelle, n’est pas très claire.

Les relais officiels du jeu (le site web de Nacon, les référencements sur les sites de reventes…) n’ont pas encore été mis à jour. La description sur YouTube sous le nouveau trailer annonce désormais « novembre 2024 », tandis que sur Twitter-X, l’insider Nate « Shinobi602 » Najda annonce une faute de frappe et une sortie fixée à novembre 2023 (ce qui semble le plus probable). Finalement, un petit retard bienvenu vu la rentrée chargée qui se prépare… !