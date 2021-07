NACON Connect 2021 – Gollum, RoboCop, Blood Bowl… NACON frappe fort !

NACON s’est prêté au jeu des conférences en ligne avec le showcase NACON Connect 2021. L’occasion pour nous de refaire le plein d’infos sur des titres en cours de développement et à venir, avec pas moins d’une vingtaine de titres annoncés. Avec du triple A extrêmement attendu, des jeux plus confidentiels, et de belles surprises en devenir, NACON a sorti l’artillerie lourde. New Game Plus vous propose un tour d’horizon des annonces les plus importantes de ce show.

L’avant-garde du blockbuster made in NACON

NACON a frappé fort en ce qui concerne les gros titres à venir. Avec pour commencer des nouvelles de Vampire: The Masquerade – Swansong, qui se dévoile un peu plus grâce à un trailer consacré au personnage de Galeb, un vampire de plus de 300 ans qui se la joue comte froid et distant. Un personnage que l’on va certainement prendre plaisir à détester, et qui jouera un rôle important dans l’histoire de ce titre, où meurtres, conspirations et guerres de pouvoirs seront au centre de l’intrigue. Développé par Big Bad Wolf, Vampire – Swansong sortira en février 2022.

Attention ! Titre extrêmement attendu au tournant à venir ! The Lord of the Rings: Gollum refait parler de lui via l’interview du producteur de Daedalic Entertainment, Harald Riegler. Le titre mêlera infiltration et parkour, en nous mettant dans la peau de ce antihéros à la fois détestable et attachant. Le studio annonce que nous serons confrontés à de grandes figures de la saga du Seigneur des Anneaux, comme l’Œil de Sauron, Thranduil le Roi Elf, ou Gandalf. De belles promesses qu’on pourra confronter à la réalité en 2022.

Steelrising a au moins pour lui un concept vraiment inédit. Présenté par Jehanne Rousseau, tête pensante du studio Spiders, le projet dont la sortie est attendue pour juin 2022 propose une version alternative steampunk et gothique de la Révolution Française, où vous serez Aegis, un automate/androide au service de la garde de Marie-Antoinette. Dans un Paris où grouillent des machines aux designs assez inspirés il faut l’avouer, vous aurez le cours de l’histoire entre vos mains. Le studio a mentionné des combats très exigeants, mais on se gardera bien d’évoquer quelque influence SoulsBorne que ce soit.

Du sang, des orcs, des elfes, et un ballon de football américain : c’est le retour de Blood Bowl ! Un nouveau trailer dédié au mode Campagne de ce Blood Bowl 3 nous fait miroiter un jeu plus drôle, plus beau, plus sanglant et toujours plus spectaculaire. Le jeu de stratégie (parce que oui, c’est un jeu de stratégie avant tout !) sera disponible en early access sur PC dès le mois de septembre prochain. Cynaide Studio a annoncé que B.B.3 viendra aussi marquer sur PS4, PS5, Xbox One et Series X|S et Nintendo Switch.

Cerise sur le gâteau, cette annonce que personne n’attendait : RoboCop est de retour !!! Pour son premier jeu rien qu’à lui en presque 20 ans (avec le triste à pleurer RoboCop de Titus en 2003), Alex Murphy, revient dans un FPS qui vous plongera la crasse du Detroit futuriste sorti de l’esprit de Paul Verhoeven. Vous prendrez les commande de celui qui est 50% homme, 50% machine, 100% flic pour cette adaptation qui prend en compte les trois premiers films. Fans des années 80 (sur un air célèbre), amateurs et amatrices de SF, sachez patienter car le RoboFlic ne se montrera pas sur consoles et PC avant 2023.

Les indés avec des idées

Le NACON Connect 2021 a laissé la part belle aux studios indés qui sont sous son giron, pour le bonheur des amateurs de jeux qui sortent des sentiers battus. Nous ne reviendrons pas sur Roguebook et Rogue Lords, que votre site favori vous a déjà détaillés dans les grandes largeurs. Seules nouveautés : nous avons appris que Roguebook tirera les cartes sur consoles en fin d’année, et que Rogue Lords sortira sur PC le 30 septembre 2021, et début 2022 sur consoles.

Notre attention s’est plutôt portée sur Ad Infinitum, un survival-horror en vue à la première personne qui vous plonge dans l’horreur de la Première Guerre Mondiale, et où votre santé mentale sera mise à rude épreuve, et sur le jeu d’aventure action à la troisième personne Clash: Artifacts of Chaos, la suite spirituelle de Zeno Clash. Ce dernier jeu étant développé par la ACE Team, équipe chilienne à l’origine de Zeno Clash, on peut s’attendre à une proposition originale, à la direction artistique forte.

Pour les sportifs…

Le catalogue NACON s’enrichit de 5 titres pour les amoureux de sports :

Session. (prévu sur current gen et PC en été 2022) qui veut détrôner Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 de son titre de meilleur jeu de skate, en s’assurant la collaboration du King Daewon Song (Thrasher Skater of the Year en 2017 rien que ça) ;

(prévu sur current gen et PC en été 2022) qui veut détrôner Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 de son titre de meilleur jeu de skate, en s’assurant la collaboration du King Daewon Song (Thrasher Skater of the Year en 2017 rien que ça) ; Rugby 2022 (comme son nom l’indique) qui vise le drop en janvier 2022 ;

(comme son nom l’indique) qui vise le drop en janvier 2022 ; RiMS Racing arrive le 19 aout 2021 sur PS4/5, Xbox One et Series, PC et Nintendo Switch pour mettre d’accord les amateurs de deux roues ;

arrive le 19 aout 2021 sur PS4/5, Xbox One et Series, PC et Nintendo Switch pour mettre d’accord les amateurs de deux roues ; WRC 10 s’est assuré les services de Sébastien Loeb pour sa promo, en calant sa date de sortie au 2 septembre 2021 ;

s’est assuré les services de Sébastien Loeb pour sa promo, en calant sa date de sortie au 2 septembre 2021 ; Test Drive Unlimited Solar Crown tâche de rouler sur la concurrence en présentant l’île de Hong-Kong dans son nouveau trailer, et on a pu en apprendre un peu plus sur l’intrigue du jeu qui opposera deux clans rivaux : les Streets et les Sharps. Turbo boost prévu pour septembre 2022.

…et ceux qui veulent tester d’autres vies.

NACON fait également le focus sur sa gamme LIFE Range, qui offre aux curieux et aux amateurs de simulation de jouer à Destins pour changer de vie. Parmi les métiers qui vous sont proposés on trouve :

Chef Life: A Restaurant Simulator qui vous mettra à la tête d’un restaurant ;

qui vous mettra à la tête d’un restaurant ; Hotel Life: A Resort Simulator vous nomme responsable d’un club de vacances au Soleil à compter du 27 janvier 2022 ;

vous nomme responsable d’un club de vacances au Soleil à compter du 27 janvier 2022 ; Train Life: A Railway Simulator arrivera le 15 juillet sur consoles et PC.

S’ajouteront à cela Surgeon Life: A Hospital Simulator et Architect Life: A Building Simulator qui rejoindront le catalogue ultérieurement.

Pour tout retrouver des annonces du NACON Connect 2021, c’est juste après que ça se passe.