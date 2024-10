Indiana Jones – Les premiers avis sont tombés… Comme par hasard !

C’est le gros jeu de Noël pour Microsoft, certains diront la première grosse exclue solide pour cette génération de Xbox, après le trop tiède Starfield. L’américain compte énormément sur Indiana Jones et le Cercle Ancien pour essayer de grapiller autre chose que les miettes de parts de marché que lui laisse PlayStation. Coup de chance (ou plus probablement grâce à un travail sérieux, et assez certainement acharné), les premiers retours de la presse sont très bons. Eurogamer, par exemple, s’est montré très enthousiaste :

« Vous pouvez ajouter Indiana Jones et le Cercle Ancien à la liste des grandes adaptations de films, c’est l’exact sentiment que j’ai eu après avoir joué trois heures à la prochaine aventure d’Indy par MachineGames » – Ian Higton, Eurogamer.net (traduit par la rédaction)

VideoGameChronicle.com est lui aussi plutôt élogieux :

« Jusque-là [les trois heures de démo, NDLR], Indiana Jones et le Cercle Ancien n’est pas seulement l’aventure que les fans attendent depuis 40 ans ; c’est le jeu vidéo que la licence mérite vraiment. MachineGames semble être un partenaire de rêve pour la licence, et nous avons quitté la démo extrêmement impatients de continuer à jouer » – Jordan Middler, VideoGamesChronicle.com (traduit par la rédaction)

Même BFMTV (!), via Tech&Co, y va de son petit compliment :

« De cette première découverte, on en sort avec un sentiment prometteur. Tout est réuni pour faire un cocktail réussi: Indiana Jones a les traits d’Harrison Ford jeune et l’interprétation faite par Troy Baker, l’une des plus grandes voix du jeu vidéo, est assez bluffante (Richard Darbois, la voix officielle du comédien en français, prêtera sa voix en VF). » – Melinda Davan-Soulas

Certains grands médias ont donc été invités à découvrir une démo du jeu lors d’un événement destiné à la presse. Et le timing n’a pas été choisi au hasard, pile quelques jours après la sortie de Call of Duty Black Ops 6, et de son arrivée « day one » au catalogue du Game Pass.

Pour GamesIndustry.biz, des analystes ont évalué l’impact de Call of Duty sur le Game Pass, et voient les abonnements passer de 2,5 millions à 4 millions. Ce serait alors un beau succès (enfin !) pour le service de jeu à la demande, succès chèrement payé par l’Américain, et dont il a absolument besoin.

Si les prévisions se vérifient. Et si Microsoft réussit à conserver ensuite ces nouveaux abonnés. Car si, comme semblent le penser les analystes, le hit d’Activision pourrait réussir à attirer les joueurs vers le Game Pass, encore faudra-t-il que ces derniers restent abonnés au-delà des premières semaines de découverte du titre. Et c’est là qu’entre en jeu (sans mauvais jeu de mots) Indiana Jones et le Cercle Ancien, et son rôle capital dans la stratégie d’Xbox.

Le jeu sera en effet un argument de poids pour conserver les abonnés qui seraient venus au service pour Call Of Duty. Et la publication des premiers avis pile au moment où sort CoD, et donc au moment où, probablement, les nouveaux abonnés font leur entrée sur le service, permet a ces nouveaux arrivants d’envisager leur avenir avec le Game Pass, et donc de sécuriser les abonnements au moins jusque la fin de l’année (Indy sortira le 9 décembre).

On imagine en effet très bien un joueur venant tout juste de prendre son abonnement pour Black Ops 6, découvrir les premiers avis très positifs dans la presse concernant Indiana Jones, ce qui pourrait finir de le convaincre de rester abonné au moins un mois supplémentaire.

Et ensuite ? Ensuite il faudra que Microsoft continue de proposer à un rythme régulier et au moins pendant un an des jeux qui pourront lui servir de « produits d’appel ». Au moins pendant un an, parce que l’année prochaine, évidemment, sortira le prochain Call of Duty…