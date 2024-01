Indiana Jones et le Cercle ancien – Machine Games fouette l’industrie

Diffusé hier soir, le Xbox Developer Direct a permis à quelques studios de dévoiler plus de détails concernant leurs prochains jeux. Après de nouvelles images pour Avowed, une date de sortie pour Hellblade II ou encore un nouvel aperçu de Visions of Mana, les joueurs ont vu la cérémonie se clôturer sur la prochaine production des équipes de Machine Games.

Répondant au nom d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, le titre basé sur les célèbres aventures incarnées par Harrison Ford avait déjà été annoncé en 2021 par Bethesda, en charge de l’édition du jeu. Nous avons eu droit à une présentation qui frôle le quart d’heure, de quoi faire le plein d’informations au sujet de cette adaptation tant attendue.

Le studio déclare n’être composé que de fans de la saga, il était alors important pour les développeurs d’accorder une certaine fidélité à leur production. Ainsi, le jeu promet de faire vivre Indiana au travers d’une tournure cinématographique importante. Le jeu s’imbriquera au milieu de la série de Spielberg, entre les aventures de l’Arche Perdue et celles de la Dernière Croisade. Il sera alors évident de constater que l’on jouera à Indiana Jones et le Cercle Ancien de la même manière que l’on regarderait un nouveau long-métrage.

Machine Games veut faire du joueur un véritable aventurier, et le studio déclare qu’une vue subjective est le meilleur moyen de nous faire vivre l’immersion escomptée. Nous ne jouons pas Indiana Jones, nous sommes Indiana Jones. Et c’est là toute la direction vers laquelle les équipes suédoises veulent se pencher. Aussi, il semblerait que le titre tende à proposer aux joueurs une variété de mécaniques impressionnante, et tout un chacun pourra jouer au jeu comme bon lui semble.

Notre cher Indiana Jones se verra muni de son célèbre fouet ainsi que d’un revolver, et le bourrin comme le tacticien pourront y trouver leur compte. Frapper, faire diversion, utiliser l’ennemi à notre avantage, jouer avec les décors, il est certain que le studio souhaite nous donner accès à un vaste champ des possibles.

Et parce qu’Indiana Jones, c’est des énigmes et des trésors, le jeu poussera le joueur à la plus fine des réflexions. Le trailer dévoile un monde qui se veut complexe et remplis de mystères. Des décors arides de l’Égypte aux jungles luxuriantes en passant par les froids de l’Himalaya ou les nuits du Vatican, le plus célèbre des archéologues devra faire face à bien des problèmes, et nous seuls serons en mesure d’y mettre un terme.

Côté histoire, Indiana Jones et le Cercle Ancien (comme son nom l’indique) nous emmènera en 1937, à la recherche du Cercle ancien, un rassemblement de plusieurs sites archéologiques inexplorés à travers le monde. C’est aux côtés de la journaliste d’investigation Gina que nous partirons en quête de cet objectif, et il semblerait que cette dernière ait ses propres raisons de suivre notre héros.

Emir Voss, quant à lui, se verra endosser le rôle d’antagoniste au cours de ce nouveau titre. Chatouillant le héros de par son sens de la psychologie aiguisé, il sera un adversaire intelligent et stratège, l’ennemi juré parfait pour l’aventurier au long fouet.

La comparaison avec les univers qui ont fait de Lara Croft ou de Nathan Drake les héros est vite faite, mais il est certain qu’un investissement colossal de la part des équipes de Machine Games se doit d’être souligné pour se détacher des licences citées. Les cinématiques prennent vie à l’aide de véritables cascadeurs appelés en amont par le studio, et il semblerait que toutes les musiques du titre aient vu le jour avec le talent d’un orchestre entier, le tout mené par le compositeur Gordy Haab, qui a selon le studio « capturé l’essence du travail de John William« , compositeur des musiques des films.

C’est une véritable ode à l’immersion que Machine Games offre à la sphère, et les équipes souhaitent de tout cœur que le joueur y croit, et encore mieux, qu’il y soit. Il est certain qu’en continuant sur cette lancée, Indiana Jones et le Cercle Ancien saura surpasser de très loin les autres adaptations vidéoludiques que la licence a pu connaître par le passé.

Indiana Jones et le Cercle Ancien verra le jour au cours de l’année 2024. Vous l’aurez compris, aucune date de sortie ne nous a été révélée pour le moment, mais le titre sera disponible en exclusivité sur Xbox Series X/S et sur PC.