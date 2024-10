Soluce Call of Duty: Black Ops 6 – Comment déverrouiller le coffre fort de la planque

La campagne de Call of Duty: Black Ops 6 offre bien des surprises, car comme tout Black Ops qui se respecte, elle offre aux joueurs quelques secrets et mystères à élucider. Dans ce dernier opus, il s’agit de trouver comment déverrouiller le coffre se trouvant dans la chambre du premier étage du manoir servant de planque à nos héros et qui permet d’obtenir la somme de 1000 dollars, ainsi qu’un plan pour déverrouiller le couteau Démonteur.

La marche à suivre est plutôt longue lorsque l’on ne sait pas comment s’y prendre, mais rassurez-vous, nous allons vous expliquer tout cela dans cette soluce.

L’énigme du piano

Tout d’abord, il faut vous rendre dans la salle du piano, qui se trouve près de celle dans laquelle on accède aux missions, juste avant la cuisine. Dans cette dernière, vous pourrez récupérer la lampe à lumière noire sur une table située juste devant l’instrument de musique. Une condition obligatoire pour résoudre la première énigme du jeu qui consiste à rentrer dans le bon ordre cinq notes de piano pour déverrouiller une porte secrète menant dans les sous-sols du lieu.

Une fois ceci fait, positionnez-vous face au piano et vous verrez au-dessus près de la peinture une inscription qui vous indique quelle est la première note à jouer. La seconde se trouve au-dessus de la cheminée, la troisième au-dessus de la porte-fenêtre à sa droite, la quatrième au-dessus d’une porte-fenêtre, mais cette fois-ci à la gauche du piano, et la dernière en bas à droite de la précédente sur le mur, en dessous du tableau présentant un pont.

Après avoir tout découvert, il ne vous reste plus qu’à faire parler vos talents de musicien. La chose est simple, utiliser la lampe à lumière noire sur le clavier, et vous verrez que chaque inscription correspond à une note. Il vous suffit de suivre l’ordre des notes que vous avez découvertes et une porte s’ouvrira à la droite du piano vous menant à un escalier débouchant sur un bunker verrouillé.

Ouvrir la porte du bunker / l’énigme de la chaufferie

Nouvelle énigme à résoudre donc et nouveau lieu à visiter. Pour cela, il vous suffit d’emprunter le petit couloir situé sur le côté droit de la salle de briefing et de prendre la première porte à droite. Cette dernière vous permettra de rejoindre une cave dans laquelle se trouve une chaudière en piteux état et qu’il va falloir redémarrer pour déverrouiller la porte du bunker. Lisez le mémo qui est posé face à elle sur une petite table et suivez ensuite scrupuleusement les instructions suivantes :

Dirigez-vous vers la valve du milieu qui contrôle la chaudière et tournez-la deux fois, jusqu’à ce que le compteur de la jauge arrive à zéro.

Rendez-vous sur votre gauche pour tourner une seule fois la valve régulant l’essence.

Allez ensuite vers le dispositif le plus à droite, la veilleuse, et allumez-le.

Enfin, remettez la chaudière à plein régime et le tour est joué.

Le bunker

Une fois dans le bunker et arrivé à un carrefour, empruntez le couloir de droite, et vous tomberez sur une porte verrouillée et qui vous demandera de résoudre un premier casse-tête. Il suffit juste de suivre les instructions et vous y arriverez, on n’y a rien vu d’insurmontable, mais si vous bloquez ou que cela ne vous intéresse tout simplement pas, la solution se trouve sur l’image juste en dessous.

Rentrez dans la pièce et trouvez un petit ordinateur qu’il vous faudra hacker. Rien de bien complexe, puisqu’il suffit de faire correspondre chaque numéro indiqué en haut de l’écran à une lettre visible en bas, et le tout quatre fois de suite. Quatre mots sont à trouver : « ouvrir », « porte », « cellule », « bunker ». Cela vous permettra d’ouvrir la voie vers notre prochaine destination.

Une fois ceci fait, ressortez de la pièce et prenez le premier couloir sur votre droite jusqu’à atteindre une porte qui vous mènera tout droit vers une pièce servant à la torture de prisonnier, et que vous devrez rejoindre en crochetant la serrure de sa porte.

Ramassez la clé qui s’y trouve, ressortez, dirigez-vous vers le carrefour et prenez à droite. Utilisez la clé sur la porte pour entrer dans la salle où vous attendent les deux dernières énigmes. Il s’agit d’une pièce reconstituant le petit salon d’une maison américaine typique. Dirigez-vous vers l’oscilloscope qui est en fait une radio. Là, vous devrez résoudre un petit casse-tête assez simple, mais si vous ne désirez pas vous prendre trop le chou, il vous suffit de regarder l’image ci-dessous pour voir où placer les deux curseurs.

La radio émettra une même émission en boucle qui vous donnera des indices sur le code qui vous permettra de déverrouiller le fameux coffre et y récupérer le butin convoité. Pour commencer, allumez votre lampe à lumière noire et balayez la salle, vous constaterez que des numéros sont inscrits un peu partout.

L’important ici est de repérer les mots clés indiqués par l’émission de radio. Ce sont les suivants : « fer à repasser », « rideau », « occupé à regarder la télévision », « céréale ». L’ordre est important et le premier numéro est donc celui sur la planche à repasser, le second sur le rideau rouge, le troisième sur le canapé blanc et le dernier sur la boite de céréale au sol près de l’entrée. Ce qui donne la combinaison de chiffres 4017 qu’il ne vous reste plus qu’à aller entrer sur le coffre au premier étage.

Vous venez de résoudre la grande énigme de Call of Duty: Black Ops 6, félicitations !