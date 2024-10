Soluce Silent Hill 2 Remake – Comment débloquer toutes les fins ?

Comme vous le savez (ou pas), le remake de Silent Hill 2 connait, comme le jeu original, plusieurs fins que l’on peut débloquer de différentes manières. Certaines ne peuvent qu’être accomplies qu’en redémarrant une nouvelle partie, d’autres sont accessibles qu’une fois en New Game +, et on peut facilement s’y perdre. Alors dans l’optique de vous donner un coup de main dans la ville à la brume constante, nous avons décidé de vous rédiger un guide. Attention, ça spoile grave.

Il y a en tout et pour tout huit fins différentes, dont deux sont nouvelles et donc exclusives à cette relecture de Bloober Team. Si elles sont toutes assez simples à débloquer une fois que l’on connait la démarche, l’une d’entre elle, est particulièrement retorse, car celle-ci dépend entre autres de nos actions en jeu vis-à-vis d’un certain personnage. Mais commençons par les trois fins imaginées de base pour le jeu.

La fin « Leave » (Bonne fin)

Considérée comme la bonne fin, « Leave » est plutôt facile à obtenir et devrait être celle que débloquera la majeure partie des joueurs lors d’une première partie. Elle consiste en quitter la ville en compagnie de la petite Laura.

Pour l’obtenir, il vous faudra vous soigner régulièrement, ne pas montrer trop d’importance à Maria, en ne l’écoutant pas, ne la suivant pas et en ne lui rendant pas visite à l’hôpital ou encore en prison dans la zone du labyrinthe. De même qu’il vous faudra souvent inspecter la photo et la lettre de votre femme Mary durant toute l’aventure, surtout lorsque vous atteignez de nouvelles zones. Dernière chose, après avoir affronté les deux Pyramid Head en fin de jeu, écoutez en entier le monologue de Marie dans le long couloir qui mène au boss final. Avec cela, vous devriez en toute logique débloquer cette fin.

La fin « In Water » (Mauvaise fin)

C’est là probablement la fin la plus terrible de Silent Hill 2. Dans cette dernière, James se suicide en se jetant à l’eau au volant, avec le cadavre de sa femme sur la banquette arrière. Pour l’obtenir, il faut avant tout se montrer particulièrement peu enclin à se soigner lorsque l’on est blessé, et ne le faire que lorsque l’on est au plus proche de la mort.

Aussi, il faut régulièrement inspecter le couteau d’Angela dans son inventaire, normalement après la découverte de chaque nouvelle zone, afin que l’objet renvoie James à sa propre culpabilité. Comme pour la fin « Leave », ne prêtez pas une grande attention à Maria durant l’aventure et écoutez le monologue de Mary dans le long couloir après l’affrontement contre les deux Pyramid Head.

La fin « Maria » (Fin alternative)

Voici donc la fameuse fin assez ardue à débloquer, puisqu’elle demande des pré-requis qui peuvent facilement être mis à mal par votre façon de jouer. Dans cette dernière, nous quittons la ville en compagnie de Maria après avoir bouclé l’aventure.

Pour ce faire, il faut au maximum prendre soin d’elle. En d’autres termes, il ne faut pas trop la laisser à la traine lorsqu’elle fait un bout de route en notre compagnie, l’écouter, la suivre lorsqu’elle veut se rendre à un endroit précis, ou encore la défendre directement lorsqu’elle est attaquée. Il faudra aussi par exemple lui déverrouiller les portes fermées lorsqu’elle nous attend de l’autre côté, afin qu’elle puisse directement nous rejoindre.

Il ne faut en aucun cas observer régulièrement la lettre de Mary ou sa photo dans l’inventaire, ni même le couteau d’Angela. Par contre, il faudra prendre souvent de ses nouvelles dans la chambre d’hôpital, ou encore lorsqu’elle est en cellule. Lorsque vous atteignez le motel Jack’s Inn après l’avoir rencontrée à Rosewater Park, elle vous montrera des vêtements (qui sont ceux qu’elles portent dans le jeu original) et plaisantera à ce sujet, écoutez-la jusqu’au bout.

Enfin, ne prêtez pas attention au monologue de Mary dans le long couloir après l’affrontement contre les deux Pyramid Head, courrez directement vers la porte et franchissez-la. Accomplissez tout cela et la fin « Maria » devrait être vôtre.

Attaquons-nous maintenant aux fins alternatives qui ne sont disponibles qu’en New Game +. À noter, et c’est important, que hormis pour la fin »Stillness », toutes les autres peuvent être débloquées lors d’une seule et même partie en NG+ si vous prenez le temps de récupérer et d’accomplir tout ce qui est nécessaire avant votre arrivée à l’hôtel Lakeview qui est la dernière zone du jeu. Il vous suffira alors de sauvegarder une fois en ce lieu et de suivre le déroulé que vous souhaitez par la suite.

La fin « Stillness » (Exclusive au remake)

Et nous allons donc commencer par cette dernière, car pour pouvoir la débloquer en New Game +, il faut impérativement lancer sa partie en ayant bouclé le jeu avec la fin « In Water », puisque « Bliss » est en fait une sorte de réécriture de cette dernière.

Une fois en jeu, récupérez dans un premier temps la tronçonneuse qui est devant le ranch de Silent Hill juste après le cimetière en début de partie. De là, continuez votre chemin et vous trouverez un peu plus loin, après un petit portail sous une route, une voiture verte. La clé du Chagrin se trouve à l’intérieur, prenez-la en brisant les vitres à l’aide de la tronçonneuse.

La suite se déroule en toute fin de jeu, à l’hôtel Lakeview. Une fois le lieu plongé dans l’Otherworld, rendez-vous dans le bureau du manager dans lequel se trouve un coffre sur lequel vous pouvez utiliser la clé. Ensuite, entrez le code 314 et récupérez la carte postale qui se trouve à l’intérieur. Inspectez-la et lisez-la deux trois fois avant de finir le jeu et le tour est joué.

La fin « Dog »

Que serait un Silent Hill sans sa fin « Dog » ? Vous l’aurez compris, ou pas d’ailleurs si vous ne connaissez pas la licence, il s’agit là d’une fin qui vous révèle le fait que c’est un petit chien tout mignon qui est aux commandes de votre propre cauchemar. Pour la débloquer, il faut récupérer des parties de la clé Chien pour pouvoir la reconstituer et ouvrir l’observatoire situé au troisième étage de l’hôtel Lakeview, chose qu’il faut faire impérativement avant d’aller visionner la cassette vidéo dans la chambre 312.

La première partie de la clé se trouve dans le magasin animalier situé dans le quartier est de South Vale, non loin du disquaire. La boutique est accessible en NG+ et en fouillant un peu, vous trouverez ce que vous êtes venu chercher. La seconde moitié se trouve dans une niche située à Katz Street, juste après avoir traversé le portail derrière le motel Jack’s Inn avec Maria. Combinez les deux parties pour obtenir la clé complète et rendez-vous ensuite à l’hôtel pour découvrir la fin.

La fin « UFO »

Encore un classique Silent Hill, et celle de ce remake réserve une bien belle surprise aux fans du jeu original, alors nous ne vous dirons pas de quoi il retourne. La débloquer demande de suivre des étapes bien établies et plus contraignantes que celles de la fin « Dog ».

Dans un premier temps, il faut récupérer la gemme bleue qui se trouve à la bijouterie de la ville dans le quartier est de South Vale, la boutique étant inaccessible, il vous suffit de briser l’une des vitrines pour prendre l’objet. Ensuite, suivez le cours du jeu et une fois sur le toit de la résidence de Saul Street, trouvez un petit dessin en forme d’œil sur l’une des ventilations et la gemme bleue se mettra à émettre un son. Inspectez-la ici une première fois.

Une fois à Rosewater Park, juste après avoir rencontré Maria, restez sous le petit porche et inspectez la gemme une nouvelle fois. Il ne vous restera plus qu’ensuite à en faire de même lors de votre arrivée à l’hôtel Lakeview, dès que vous descendez de votre embarcation pour ensuite débloquer la dernière étape qui consiste à accomplir la même chose dans la chambre 312, obligatoirement avant de visionner la cassette vidéo. Préparez-vous alors à découvrir que la vérité est bien ailleurs.

La fin « Rebirth »

Tout comme la précédente, cette dernière demande de respecter des étapes spécifiques, mais ne consistant cette fois-ci qu’à une simple collecte d’objets. Le premier, le Livre des Souvenirs, se trouve dans le cimetière en début de jeu, près d’une tombe auparavant vide sur la droite du petit étang. Le second, le Chrysme blanc, se trouve sur une petite table ronde à Baldwin Mansion, un lieu que vous pourrez atteindre juste après avoir passé le portail derrière le motel Jack’s Inn.

Le troisième, le Calice d’obsidienne, est en exposition à la Société Historique de Silent Hill, en farfouillant un peu, il est facilement trouvable. Et pour finir, le quatrième est à l’hôtel Lakeview, au rez-de-chaussé, dans la salle des objets trouvés que l’on peut atteindre en cassant un mur via le Café Toluca. Il s’agit du livre du Cérémonial Écarlate.

Il ne vous reste plus qu’à terminer le jeu normalement pour admirer cette fin pour le moins mystique.

La fin « Bliss » (Exclusive au remake)

Dernière fin et pas des moindres, puisque exclusive à ce remake de Silent Hill 2, elle est assez simple à atteindre. Dans un premier temps, une fois qu’il vous est possible de crapahuter dans le quartier ouest de South Vale, rendez-vous au bowling de Pete. Là, vous pourrez y trouver un coffre dont le code est 1887 et ainsi récupérer la clé du Chagrin. Une fois à l’hôpital, rejoignez le petit belvédère dans le jardin de ce dernier, juste à côté de la piscine, pour y ramasser un petit coffre que vous pourrez ouvrir avec la clé.

Il contient un liquide appelé le White Claudia (que les fans de Silent Hill connaissent bien) et qui est en fait une drogue qu’il faut boire dans la chambre 312 juste avant de visionner la cassette vidéo à l’hôtel Lakeview pour débloquer cette fin qui est assez particulière, mais très bien pensée.

Voilà qui termine notre tour des fins du jeu, Silent Hill 2 Remake n’a plus de secret pour vous, ou presque.