Death Stranding est enfin disponible sur Xbox et il était temps

Vous n’avez maintenant plus aucune raison de ne pas vous essayer au simulateur de marche made in Kojima Productions qu’est Death Stranding, puisqu’à la surprise générale, le studio a annoncé hier avec un communiqué la sortie de la version Director’s Cut sur Xbox Series, via 505 Games. Attention, pas de version Game Pass en vue pour le moment, même si le jeu est disponible depuis septembre 2001 sur le service sur PC.

C’est donc pour son cinquième anniversaire que Death Stranding se voit devenir d’ores et déjà disponible sur Xbox, alors que l’on nous informe dans le même temps que le jeu compte aujourd’hui 19 millions de joueurs à travers le monde, sachant que dans ce chiffre sont inclus les abonnés PlayStation Plus et Game Pass PC. De ce fait, il ne s’agit pas là d’une indication des ventes à proprement parlé, mais c’est tout de même assez impressionnant au vu de ce que propose le jeu, qui reste encore aujourd’hui un bel OVNI du jeu vidéo.

Par ailleurs, sachez que cette sortie surprise, dont est fier Hideo Kojima, s’accompagne d’une promotion qui devrait en convaincre beaucoup de passer à la caisse pour s’y essayer. En effet, le jeu est affiché à un joli 19, 99€ sur le store Xbox, mais pas que, puisqu’il bénéficie de la même remise sur le PS Store et sur PC. Son réalisateur déclare ainsi :

J’ai le plaisir d’enfin annoncer que Death Stranding Director’s Cut est disponible pour les joueurs Xbox. J’aimerais remercier tous les fans qui sont restés en contact avec nous ainsi que tous les membres de la communauté Xbox qui ont patiemment attendu.

Rappelons qu’en marge de son très attendu Death Stranding 2: On the Beach, Kojima travaille aussi sur une IP inédite pour Xbox du nom de OD, dont on ne sait pas grand-chose, et qui promet d’être assez expérimental. Mais le monsieur n’en a pas non plus fini avec PlayStation, puisqu’il a été annoncé lors des derniers Game Awards le lancement d’une nouvelle licence d’espionnage répondant au nom provisoire de Physint.

L’autre nouvelle du jour en est une bonne, car Kojima Productions a récupéré les droits de toutes ses licences, et elles seront donc potentiellement portées sur tous les supports une fois les accords d’exclusivités temporaires échus. Une bonne chose pour les joueurs qui pourraient alors profiter, après un certain temps, des titres du studio sur la plateforme de leur choix, la Nintendo Switch en moins. Attention tout de même, cela ne veut pas dire que cela sera le cas.

Pour ce qui est de Death Stranding, outre cette sortie sur Xbox, on sait qu’un film est actuellement en pré-production et est à la recherche d’un réalisateur. Alors, en reprenant la main sur la licence, Kojima Productions s’assure ainsi une certaine liberté créatrice quant au développement de son univers sur différents types de médias, et ce, sans l’ingérence d’un tiers qui pourrait se montrer encombrant.

Reste à voir ce que tout cela va donner, et si cette réappropriation intellectuelle de ses IP, va pousser le studio à voir plus large sur de l’exclusivité stricte de leurs jeux à une console, mais la sortie du Director’s Cut sur Xbox Series nous donne tout de même un petit indice sur la direction qui est prise.