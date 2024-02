Death Stranding 2 : On the Beach – Quand le jeu vidéo ne suffit pas

Il y a 5 ans, le Death Stranding avait ravagé nos écrans, laissant pour morts nos pauvres esprits à travers les terres désolées des États-Unis d’Amérique. Il faut dire que la production d’Hideo Kojima en avait laissé plus d’un sur la touche, de par un univers des plus singuliers et des concepts aussi compréhensibles qu’une vieille formule grecque. Nous jouions l’acteur Norman Reedus au cœur d’un monde postapocalyptique dans la peau d’un « porteur » nommé Sam Porter Bridges qui transportait un bébé qui voit les esprits. Rien que ça. Et il semblerait que le Death Stranding ne soit pas terminé, puisqu’un nouveau trailer de Death Stranding 2 : On the Beach vient d’être dévoilé au cours du dernier State of Play.

Alors qu’il avait rapidement été teasé il y a un an de cela, le deuxième opus de la saga s’est offert presque 10 minutes de présentation, de quoi donner envie aux joueurs de repartir sur les terres désolées. Il faut croire que le Death Stranding a réussi à s’étendre au-delà des États-Unis, et cela obligera notre cher Sam Porter à partir en mission dans de nouvelles contrées. Le trailer nous montre les dunes d’un désert, et des décors qui semblent se rapprocher du paysage mexicain, de quoi varier un peu après cinq ans de plaines vertes et de roches noires.

Il n’est pas étonnant de le constater à nouveau, mais Kojima souhaite une fois de plus briser la limite entre jeux vidéo et cinéma. Death Stranding premier du nom avait déjà fait parler pour ressembler davantage à un film qu’à une production vidéoludique, et il semblerait que les équipes de Kojima Productions se dirigent davantage vers cette voie au travers de ce deuxième volet. Il n’y a qu’à voir que les personnages de la licence sont incarnés par de vrais acteurs pour affirmer ce fait (ici Norman Reedus et Léa Seydoux).

Cinq ans après, les temps ont changé, et à travers Death Stranding 2 : On the Beach, il est sûr que le studio veuille réellement montrer cet aspect. Sam Porter se mettra au service de Drawbridge, société d’unification des territoires extérieurs aux UCA « United Cities of America » et dirigée par le personnage de Fragile, principale alliée de Sam dans le premier opus. En clair, ce deuxième volet garde en tête les mêmes objectifs que le titre qui le précède, mais permet aux joueurs d’aller découvrir de nouveaux territoires remplis de mystères et de dangers.

En parlant de dangers, le trailer nous fait découvrir Higgs Monaghan sous un nouveau jour, prêt à tout pour porter le rôle d’antagoniste phare au sein de ce deuxième opus. Ce guitariste affiche la psychopathie d’un Joker et aura certainement de quoi donner du fil à retordre à notre cher Sam Porter. Tout porte à croire que la restauration du monde mettra plus de temps que prévu, et qu’il ne sera pas facile pour Drawbridge de mettre à mal tout ce qui tente de freiner son ascension.

Death Stranding 2 : On the Beach vient une fois de plus mesurer l’ampleur des ambitions de Hideo Kojima, qui a d’ailleurs profité du State of Play pour annoncer qu’il donnera naissance à un projet encore plus ambitieux après les nouvelles aventures de Sam Porter. Ce projet sera un des premiers jeux à intégrer le catalogue de la prochaine génération de consoles, et une fois de plus le directeur de Kojima Productions souhaite tout mettre en œuvre pour marier le jeu vidéo au 7ème art.

Les dix minutes de présentation n’ont pas manqué de nous faire regoûter à la direction loufoque entreprise par le papa de Metal Gear Solid depuis toujours, avec un univers rempli d’idées tout droit sorties des pires cauchemars possibles. Un bébé qui crache un vaisseau, un ennemi qui électrocute ses assaillants à l’aide d’une guitare, des silhouettes géantes à abattre, un chat volant, mais surtout un phénomène surnaturel qui s’étend toujours plus.

Ce qui est sûr, c’est que nous sommes bien loin d’être en mesure d’annihiler le Death Stranding. Reste à voir comment ce nouveau titre saura tenir en haleine les joueurs tout au long du récit, et si il donnera suite à un nouvel opus ou bien simplement au fameux long-métrage en collaboration avec A24 annoncé le 14 décembre dernier. Toujours est-il que la singularité de l’univers de Kojima est bien loin de sortir de nos esprits. Le titre sera exclusif à la PS5, et il faudra attendre 2025 pour entendre résonner l’appel de Drawbridge, puisque Death Stranding 2 : On the Beach ne s’est pas encore offert de fenêtre de sortie précise. Profitons de notre repos, porteurs, le Death Stranding revient…