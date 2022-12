Death Stranding – Un film officiellement en développement

Le premier jeu Death Stranding a été l’opportunité pour Hideo Kojima d’exposer un nouvel univers post-apocalyptique teinté de concepts philosophiques et de réflexions sur la mort, sur la solitude et le besoin de reconnecter les humains entre eux. Avec plus de dix millions de joueurs depuis sa sortie, le premier opus de cette nouvelle licence a été un succès, et très logiquement, son sequel, Death Stranding 2, a été présenté aux Game Awards 2022 avec un premier trailer nous présentant de nouveau Sam Porter et Fragile au centre d’une nouvelle intrigue, respectivement incarnés par Norman Reedus et Léa Seydoux.

Mais le succès du jeu n’est pas seulement en termes de volumes de ventes, il est aussi critique. Manifestement, la proposition atypique du jeu a séduit et intrigué. D’où l’ambition du producteur japonais de porter son univers au grand écran par le biais d’un film, en partenariat avec Hammerstone Studios qui finance l’entièreté du projet. Kojima s’est ainsi félicité de la concrétisation du projet :

« Je suis tellement excité à propos de ce nouveau partenariat avec Hammerstone Studios. C’est un moment de bascule pour la franchise et j’ai hâte de travailler avec eux pour transposer Death Stranding sur le grand écran. »

De son côté, Alex Lebovici, d’Hammerstone Studios, se targue de travailler sur une adaptation de jeu vidéo de meilleure qualité que ce que l’on a pu voir au cours des dernières années :

« Nous sommes ravis et honorés d’avoir l’opportunité de travailler en partenariat avec l’iconique Hideo Kojima pour sa première adaptation de jeu vidéo au cinéma. Contrairement aux autres projets à gros budgets d’adaptation de jeux vidéo, ce projet sera plus intime et sérieux. Nous avons pour objectif de redéfinir ce que peut être une adaptation de jeu vidéo lorsque l’on a la liberté créative et artistique. Ce film sera une authentique production d’Hideo Kojima. »

Pour l’instant, il n’y a ni indice, ni fuite concernant le futur scénario du film. On sait simplement que le film apportera de nouveaux personnages et de nouveaux éléments à la franchise Death Stranding. On ne sait pas non plus si Norman Reedus, qui prête ses traits à Sam Porter, y figurera ni si les autres personnages du jeu, interprétés par des célébrités, seront de nouveau de la partie. Quoi qu’il en soit, la marche sera encore longue pour Sam Porter avant d’arriver sur nos grands écrans.