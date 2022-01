Death Stranding Director’s Cut étend ses livraisons aux joueurs PC

La version PC de Death Stranding Director’s Cut était très attendue mais nous n’avions jusqu’alors aucune information à ce sujet. Une version qui n’était jusqu’alors disponible que sur PlayStation 5 depuis septembre dernier, malgré quelques rumeurs traînées par-ci par là concernant une potentielle arrivée sur support PC. Pour rappel, cette nouvelle version de Death Stranding sur PS5 ajoute un boost évident de performances graphiques (déjà très bonnes), de nouvelles missions et quelques nouveautés bienvenues. Tous ces élements supplémentaires améliorent aussi le système de combat, pour rendre les affrontements contre les échoués un peu plus intéressants, combats qui étaient souvent décriés comme en deçà du reste du jeu. Cette version ajoute donc de nouvelles attaques de mêlées, et de nouvelles armes à distance.

C’est lors du Consumer Electronic show, un salon mondial dédié aux nouvelles technologies, qu’un communiqué de presse a été dévoilé, révélant que Death Stranding Director’s Cut PC allait bénéficier de la nouvelle tech Intel, Xe Super Sampling (XeSS), une technologie qui a pour but d’améliorer en temps réel l’image par intelligence artificielle.

Suite à ce leak non prévu par Kojima Productions, l’annonce a été aussitôt officialisée. Malgré le fait qu’aucune date officielle n’a été exprimée jusqu’alors, on se doute que cette version sortira sur Steam et l’Epic Games Stores pour ce printemps, c’est ce qui a l’air de se profiler pour le moment, à confirmer. Les joueurs qui râlaient, à raison, de ne pas pouvoir toucher à cette version améliorée vont enfin pouvoir toucher au jeu sous peu de temps. Dans tous les cas, on a hâte de pouvoir contrôler Sam de nouveau pour un deuxième tour.