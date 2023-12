Le film Death Stranding se concrétise

Annoncé dans la foulée de Death Stranding 2, le film tiré du dernier jeu d’Hideo Kojima en date se concrétise aujourd’hui avec l’annonce du partenariat signé entre Kojima Production et le producteur et distributeur ciné A24.

Les ambitions du développeur japonais quant au cinéma n’ont jamais été cachées, et ces dix dernières années, ses jeux ont montré des liens étroits avec le septième art, dans leur narration, leur mise en scène, mais aussi à travers les « invités » inscrits au casting des jeux. Dans Death Stranding, outre l’acteur Norman Reedus, on croisait ainsi Lea Seydoux, Mads Mikkelsen, mais aussi les réalisateurs Guillermo Del Toro (Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim…) et Nicolas Winding Refn (la trilogie Pusher, Drive, Only God Forgive…). Et dans son nouveau projet, annoncé aux Game Awards, et intitulé OD (pour Overdose), le créateur a convoqué l’acteur légendaire Udo Kier et le metteur en scène de Get Out et Nope, Jordan Peele.

Néanmoins, un peu comme pour David Cage et ses productions chez Quantic Dream, une partie du public voit dans cet aspect de ses jeux une forme de frustration de cinéaste non-accompli, sentiment renforcé par le côté parfois (souvent ?) WTF de ses scénarios. Ce qui n’est pas pour rassurer sur ce que pourra donner le long métrage dans l’univers de Death Stranding, d’autant que Kojima lui-même a déclaré à propos du film qu’il ne souhaitait pas en faire un blockbuster, mais préférait une approche plus arty :

« J’ai reçu de nombreuses propositions, mais mon envie dès le départ n’a jamais été de faire un blockbuster (…). Il y a eu beaucoup de projets autour de films à gros budgets avec des acteurs célèbles et des explosions ostentatoires. Mais est-ce que des explosions correspondent à Death Stranding ? Faire de l’argent n’est pas quelque chose qui m’interesse, je suis plus centré sur une approche art et essai » – Hidéo Kojima, à IGN, à propos du film Death Stranding, en Décembre 2022.

Une façon d’exprimer que le film sera une production au budget et à l’ambition limités ? Étonnant, quant on voit à quel point les jeux de l’auteur prennent justement l’allure de blockbusters cinématographiques…

Du côté des raisons de se réjouir, la maison de production à laquelle s’est associée Hideo Kojima est en soi un gage de qualité. On lui doit certains des films les plus importants de ces dernières années, comme Midsommar ou Everything Everywhere All At Once.

« Il y a beaucoup de films tirés de jeux vidéo, mais ce que nous faisons n’est pas juste une adaptation directe du jeu. Notre intention n’est pas de nous adresser aux fans du jeu, mais de faire un film pour tous ceux qui aiment le cinéma. Nous créons un univers Death Stranding encore jamais vu, qui ne peut exister qu’en tant que film » – Hideo Kojima, dans une déclaration annonçant le partenariat avec A24 publiée ce 14 décembre.

Comme souvent avec Kojima, aucune fenêtre de sortie pour le film n’a été ne serait-ce que sous-entendue. On ne sais pas non plus s’il faut attendre Death Stranding 2 pour 2024 ou 2025, pas plus que nous n’avons de date de sortie pour OD, le projet exclusif à Xbox…