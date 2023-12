OD – Le prochain jeu signé Hideo Kojima annoncé aux Game Awards

De rumeurs en rumeurs, Hideo Kojima nous aura bien fait attendre avant d’enfin annoncer la sortie du second jeu de son studio Kojima Productions, OD. Un titre dont nous n’étions pas très loin alors que nous spéculions nous-même il y a de cela un an quand nous pensions qu’il s’agirait d’une œuvre du nom d’Overdose. Rappelons qu’OD est couramment utilisé comme l’acronyme d’overdose, ce qui ne semble par ailleurs pas aberrant au vu de ce que nous savons jusqu’ici du jeu. Comme l’indique le teaser, c’est une œuvre pour « tous les joueurs et tous les crieurs ». L’intention semble claire : tester les limites que nous sommes capables d’imposer à notre larynx.

Malheureusement, pas de date ni de gameplay, seulement l’annonce d’une sortie en exclusivité sur Xbox et un teaser des plus mystérieux qui laisse tout de même entrevoir une démarche originale. Le game designer de renom nous a habitué à des expériences qui ont pour objectif d’apporter une dimension nouvelle au jeu vidéo et OD semble ne pas vouloir faire exception.

Même si l’annonce est maigre en informations, cette courte vidéo reste intéressante notamment du fait de l’originalité de la démarche. Qui d’autre que Kojima peut se permettre de créer de l’attente avec une série de gros plans sur fond noir et des acteurs (crédités comme il se doit, un bon point qu’il est toujours intéressant de relever dans ses jeux) qui récitent un texte cryptique ? Et ce avec un motif particulier dans les yeux qui se démarque jusqu’au plan final, jusqu’à cet enfant qui brise le rituel d’un simple cri. Original et sobre, un teaser qui a le mérite d’attiser la curiosité.

Les acteurs, évoquons-les, sont Sophia Lillis (Donjons et Dragons : l’Honneur des voleurs, Ça, Asteroïd City), Hunter Schaffer (Euphoria) et Udo Kier (citons en vrac Chair pour Frankenstein, Suspiria et plus récemment Nymphomaniac ; la carrière de l’acteur a débuté dans les années 70 après tout).

Comme d’habitude, Kojima sait s’entourer de talents et cela ne s’arrête pas là, car la grande injustice du teaser est d’omettre la participation (certes encore très nébuleuse) du talentueux réalisateur Jordan Peele, auteur des films Get Out, Us et Nope. Souvent vu comme une nouvelle avant-garde du film d’horreur, sa participation à un projet horrifique d’un game designer si proche du cinéma est aussi enthousiasmant qu’intrigant.

Pour terminer, il nous faut rendre justice à la réputation de mégalomane qu’Hideo Kojima s’est patiemment forgé et rapporter ici ses propos transposés sur le site de son studio :

« Nous travaillons avec Xbox Game Studios et leur technologie de cloud gaming pour relever le défi de créer un style de jeu unique, immersif et totalement nouveau, ou plutôt une nouvelle forme de média. »

Une nouvelle forme de média, rien que cela ! En jetant un regard sur la ludographie du monsieur, on comprend qu’il a toujours eu l’intention de jouer avec les frontières entre le jeu vidéo et les autres médias, le cinéma en tête d’affiche. Même si nous préférons nous méfier d’une telle déclaration qui ressemble avant tout à un effet d’annonce, nous attendons tout de même OD de pied ferme.