Hideo Kojima – Son ambition : « Changer toute l’industrie » !

Le journal anglais The Gardian a publié hier un portrait d’Hideo Kojima. Un texte qui essaie de capturer la personnalité de l’auteur, à travers quelques bribes de son enfance, la période troublée de brouille avec Konami, son usage des réseaux sociaux, et surtout les succès comme la franchise Metal Gear Solid ou son jeu de livraison Death Stranding.

Un portrait qui est aussi une excellente occasion de rappeler l’épisode hilarant où l’extrême droite française, à travers Damien Rieu, un personnage essentiellement connu pour ses « fulgurances » sur Twitter, avait fait circuler des photos de Kojima, l’accusant d’être l’assassin du Premier Ministre Japonais Shinzo Abe !

Mais surtout, c’est la fin de l’article qui interpelle. Si le papier ne dit pas un mot des rumeurs de suite à Death Stranding, qui serait développée pour Sony sous le nom de code « Ocean » (rumeur quasi-confirmé par Norman Reedus lui-même), il s’arrête sur le projet de jeu développé pour le cloud de Microsoft. Nous avions appris à l’occasion de l’arrêt de Stadia et des révélations faites alors sur les erreurs stratégiques de Google que le jeu était à l’origine un projet dédié à Stadia, avant que Google ne décide de tout arrêter. Le projet a alors atterri chez Microsoft, pour qui le cloud est définitivement un aspect sur lequel il table pour le futur.

Le jeu a déjà été teasé il y a quelques semaines, notamment avec des photos d’Elle Fanning (The Neon Demon, Super 8…) portant en surimpression la question « Who I am ? » (Qui suis-je ?). Lors de son entretien pour le Guardian, Kojima a ainsi déclaré à propos de ce prochain titre :

“It’s almost like a new medium (…) If this succeeds, it will turn things around – not just in the game industry, but in the movie industry as well.” – Hideo Kojima dans une interview au Guardian le 24/10/2022

« C’est quasiment un nouveau media. Si ça marche, ça va tout bouleverser, pas simplement dans l’industrie du jeu vidéo, mais dans l’industrie du cinéma aussi. » Carrément ! On connait la passion du créateur pour le cinéma. Ses jeux sont souvent très cinématiques (trop, dirons même certains – voir les critiques qui ont pu être faites de cet aspect sur Death Stranding) et sa bio Twitter, après tout, le présente comme « fait à 70% de films » ! Le projet avec Elle Fanning serait donc à ranger dans la catégorie très casse-gueule du cross-média ? Un titre à la fois narratif et interactif, pesant à la fois sur le jeu vidéo et le cinéma… On pense aux récentes descriptions de Konami (justement !) de la future série interactive Silent Hill, qui serait racontée via des choix du public « définitifs »…

Un serpent de mer de la narration interactive, mais si une personne peut s’atteler à ce genre de projet très compliqué à faire exister, c’est bien Hideo Kojima…!