Kojima Productions annonce ses premiers pas dans le multimédia

On a tous un kink. On a tous en nous cette force qui motive nos pas, une passion qui nous aide à avancer ou nous incite à partager, un cocon dans lequel on aime se confiner et qui nous aide à oublier les moments difficiles, les lourdeurs du quotidien tout en formant notre imaginaire. On trouve tous notre salut quelque part : la nature, le sport, la foi, la nourriture … Des échappatoires presque aussi nombreux qu’il y a d’individus et un constat amusant : pour nombre d’entre nous, ces imaginaires s’échappent de nous, malgré nous. Une preuve ? Hideo Kojima.

Bon, lui ne s’en cache pas, notre homme est, de son propre aveu, amoureux de cinéma. Nous, nous dirions plutôt « obsédé ». On parle quand même d’un mec qui se dit « composé à 70% de films » et commente même parfois des métrages sur internet (notamment sur le site de Rolling Stones). Ceux qui le suivent depuis longtemps auront probablement attendu ce moment, c’est désormais officiel, Hideo Kojima et son studio Kojima Productions devraient prochainement se lancer dans la production d’autres formes de divertissements.

En effet, ce 22 novembre, Kojima Productions a annoncé par le biais d’un communiqué (relayé par gamesindustry.biz) avoir ouvert une branche consacrée à la production de musique mais aussi de courts et longs métrages. Ces nouveaux bureaux se trouvent à Los Angeles, en Californie, et seront opérés par Riley Russell, un ancien de chez Sony bossant à des postes clés pour la marque PlayStation (notamment dans les affaires) avec comme mission de renforcer la présence des productions du studio dans le paysage culturel et, par conséquent, leur offrir un public toujours plus grand.

Ça ne vous rappelle rien ? Nous, ça nous fait penser à la politique agressive que pratique Nintendo ces dernières années, utilisant tous les moyens à sa portée pour porter la trogne de Mario et de ses potes à nos yeux (jeux mobile, parc d’attraction, film d’animation…), une politique qui réussit de surcroît puisque Disney fait de même avec ses licences avec Star Wars et Marvel. Donc, une série Death Stranding en parallèle d’un second volet (plus ou moins confirmé par Norman Reedus) ? Vous seriez surpris, vous ? Nous, pas du tout.

Pas de précipitation, ce n’est pas pour demain non plus. Il est très probable qu’une poignée d’années ne s’écoule avant que nous voyions le moindre projet pointer le bout de son nez (Kojima et son studio n’ont d’ailleurs jamais officialisé de second volet). Donc, avant de voir débarquer un film ou une série, prions pour que le « génie » de Kojima opère et qu’il a bien compris que, malgré les ressemblances qui unissent le cinéma au jeu vidéo, les ficelles narratives de l’un ne sont pas celle de l’autre.