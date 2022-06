Overdose, le prochain jeu d’Hideo Kojima, aurait fuité

S’il y a bien un nom capable de vendre un jeu par palettes entières dès qu’il est apposé sur une jaquette, c’est bien celui d’Hideo Kojima. Possédant une aura presque mystique, chacun de ses jeux est attendu comme le messie, celui qui donnera le ton des productions actuelles et futures. Papa de la saga Metal Gear et de l’exclusivité Playstation Death Stranding, l’homme semble avoir quelques problèmes de fuites pour son prochain titre.

Des bruits de couloir et des rumeurs…

Depuis quelques temps maintenant, des rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes quant au prochain jeu de M. Kojima. Tout d’abord, les bruits de couloirs faisaient état d’un partenariat entre ce dernier et Microsoft afin de produire un jeu dont le nom de code était “Project Radical”. Cette rumeur avait failli être tuée dans l’œuf après que Kojima a posté sur son compte Twitter officiel une image représentant les Playstation Studios, sur laquelle figurait Death Stranding et donc Kojima Productions. Malgré tout, ce dernier avait vite rectifié le tir en indiquant que le studio resterait indépendant, quoiqu’il arrive.

Nous avons ensuite eu le droit au feuilleton Abandoned. Annoncé lors d’un State of Play, ce jeu à l’allure mystérieuse laissait planer le doute quant à sa vraie nature. Un studio inconnu au bataillon, un développeur du nom de Hasan Kahraman qui ne disait rien à personne et une communication hasardeuse ont vite fait d’aiguiller les curieux vers une potentielle reprise du projet Silent Hills. Pour rappel, ce dernier avait été annoncé via la démo P.T en 2014 par Hideo Kojima, en collaboration avec Guillermo del Toro et Norman Reedus. Malheureusement, le projet avait été annulé et Kojima remercié de chez Konami. Mais selon toute vraisemblance, le projet Abandoned n’aurait absolument aucun lien avec Hideo Kojima ou Silent Hill, de près ou de loin.

Overdose, le prochain Hideo Kojima ?

Alors, quelle est cette nouvelle rumeur qui affole la toile ? Cette dernière nous provient de Tom Henderson, travaillant chez nos confrères de Try Hard Guides. Des extraits du jeu, qui se nommerait donc Overdose, lui auraient été transmis par une source désirant rester anonyme, lui permettant d’entrevoir les prémices du projet qui serait un survival-horror. Bien qu’il n’ait, bien entendu, rien pu partager de ce qu’il a vu en termes de visuels, il a pu nous en donner un aperçu à l’écrit.

L’extrait montre le personnage marcher dans de sombres couloirs avec une lampe-torche à la troisième personne, mais il est suggéré que le jeu puisse se jouer également à la première personne. Un jump scare apparaît à la fin de l’extrait indiquant “GAMEOVER” suivi de “A Hideo Kojima Game”…”OVERDOSE”.

De plus, Tom Henderson décrit le personnage comme étant basé sur l’actrice Margaret Qualley, qui jouait déjà le personnage de Mama dans Death Stranding. Elle camperait donc cette fois le rôle principal. Cependant, le jeu n’aurait aucun lien avec Death Sranding.

Une annonce pour très bientôt ?

Vous n’êtes pas sans savoir que, dans les prochains jours, se tiendront plusieurs événements majeurs en ce qui concerne le jeu vidéo. Et quand on pense à une annonce pour Overdose, deux événements nous viennent à l’esprit. Il serait logique, voire attendu, que le jeu soit présenté lors de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest, ce Jeudi 9 Juin 2022 à 20h. L’événement est coutumier des annonces tonitruantes et des “World Premiere” et permettrait de rajouter du faste à une annonce qui attise déjà toutes les curiosités.

La deuxième possibilité repose sur les rumeurs de partenariat avec Microsoft, ce qui rendrait une présentation lors du Xbox & Bethesda Game Showcase plus que probable. Ce dernier se tiendra quant à lui ce Dimanche 12 Juin 2022 à partir de 19h et devrait se concentrer sur les futures sorties de la marque au X vert. Si les rumeurs de partenariats sont avérées, une présentation lors de cet événement permettrait à Microsoft de faire énormément de bruit, considérant le prestige d’Hideo Kojima. Quoiqu’il se passe, il nous tarde de pouvoir enfin avoir un aperçu des projets futurs de ce grand nom du jeu vidéo.