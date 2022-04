Kojima s’exprime sur les rumeurs de rachat par Sony

C’est une illustration mise en ligne par Sony qui a mis le petit monde des fans de PlayStation en émoi : Sony serait sur le point d’annoncer l’acquisition de Kojima Productions, les studios du fantasque créateur de Metal Gear Solid, Hideo Kojima.

En effet, Sony avait publié une bannière « PlayStation Studios » qui affichait des personnages issus de Days Gone, Ratchet & Clank, The Last of Us ou God of War, mais aussi tirés d’Horizon ou de Returnal. Soit des créations de studios maison (Horizon, signé Guerilla Games, propriété de Sony depuis 2005), ou tout récemment acquis (Returnal, de Housemarque, acheté par Sony l’été dernier ) . Et sur cette bannière, on pouvait apercevoir le personnage interprété par Norman Reedus dans Death Stranding.

Il n’en fallait pas plus pour que le public en tire les conclusions qui semblaient s’imposer : Kojima Productions serait la prochaine acquisition de Sony, et allait entrer dans le giron des PlayStation Studios. D’autant que cela ne semblait pas spécialement aberrant, tant Sony et Kojima travaillent main dans la main depuis de nombreuses années. Death Stranding est d’ailleurs sorti en exclu console sur les machines de Sony.

Un doute est cependant venu mettre à mal cette théorie quand Jeff Grubb, de Venture Beat, s’est exprimé sur des infos qu’il possède concernant un projet de Kojima pour Microsoft, projet qui, selon Grubb était toujours sur la table ces derniers jours…

Plus aucun doute ne subsiste aujourd’hui, puisqu’Hideo Kojima lui-même s’est exprimé sur l’affaire, balayant d’un revers de la main tous les bruits de couloir qui annonçaient le rachat de sa société par Sony : Kojima Productions restera une société indépendante.

Les projets de Kojima pour l’avenir proche restent flous. Il travaillerait en partenariat avec Microsoft pour créer un nouveau jeu pour Xbox, il avait lui-même évoqué deux projets « en lien avec le jeu vidéo », il y a quelques mois, dans le magazine japonais Famitsu. On sait aussi qu’il vient de déménager ses studios tokyoïtes, et qu’il a ouvert une branche « cinéma, musique et télé » à Los Angeles. Bref, le monsieur est occupé. À quoi ? On espère en apprendre plus très vite…