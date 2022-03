Haven racheté par Sony – La gentillesse, ok, mais les affaires d’abord !

La guerre des acquisitions a pris de telles proportions qu’on a fini par ne plus se retourner dessus. On est habitué. C’est ainsi que Tencent s’est tout récemment offert Tequila Works (Rime, The Sexy Brutale…) sans même qu’on ne lève un sourcil. Cependant, quand Sony achète Haven, le tout jeune studio de l’ex-Stadia Jade Raymond, les choses sont un peu différentes.

Non pas que l’acquisition soit une surprise. Haven et Sony travaillent en partenariat depuis quasiment les débuts du studio, et même si rien n’a été vraiment explicite à ce sujet, on imagine bien que c’est une exclusivité PlayStation qui y est en développement. D’autant que même si tout s’est fait un peu vite pour Haven (son premier jeu n’est même pas encore sorti), le schéma reprend un peu ce qui s’est fait pour Housemarque ou Guerilla : un rapprochement étroit avant le rachat pur et simple. Et puis en reprenant Haven, les studios PlayStation s’implantent au Canada, terre particulièrement fertile en termes de créativité vidéoludique.

L’opération est par contre plus étonnante du point de vue de Haven et Jade Raymond. Cette dernière avait en effet beaucoup orienté la communication autour de la création du studio sur l’importance qu’avait pour elle l’indépendance. Elle déclarait ainsi à l’occasion d’une keynote :

« Et les moments les plus heureux de ma carrière ont été ceux où je travaillais au plus près de l’équipe. Être là tous les jours à développer de nouvelles licences. Avoir une chance de faire ça en indépendant était vraiment mon rêve, et cela me rend heureuse » – Jade Raymond, citée par Gamesindustry.biz (traduit par la rédaction)

Il aura fallu moins de six mois (et surement quelques millions de dollars) pour qu’elle change d’avis. [insérer ici le mème « les affaires sont les affaires »] Mais ce n’est pas tout. Lors de la même keynote, Raymond déclarait :

« L’une des valeurs, et probablement celle que j’ai le moins vues dans les autres studios, c’est la gentillesse. Nous croyons réellement que la gentillesse va libérer la créativité et l’innovation. C’est quelque chose qui vient de l’équipe elle-même. Je n’étais pas là pendant le brainstorming quand ils ont fait cette carte mentale, et la gentillesse s’est révélé être le mot qui ressortait le plus et qui parlait à tous. » – Jade Raymond (traduit par la rédaction).

C’est d’ailleurs de là que vient le nom du studio : Haven se veut être un havre (haven en anglais, donc, vous l’aurez compris) pour ses salariés, un endroit dans lequel travailler en toute quiétude, en toute confiance… Loin de ce qui s’est imposé comme le triste standard de l’époque, où le crunch se dispute au harcèlement et autres agressions. Comme… chez Sony, qui fait en ce moment face à des accusations sérieuses, alors que huit femmes se sont jointes à une action collective initiée déjà en novembre dernier.

C’est dans cette ambiance que le havre de Jade Raymond rejoint la « famille PlayStation ». Mauvais sens du timing ou véritable cynisme ? À moins que ce ne soit juste que le sens des affaires passe finalement avant la gentillesse ?