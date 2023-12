Game Awards 2023 – Des confirmations, et des déceptions

Cette nuit s’est tenue la cérémonie qui se rêve en Oscars du jeu vidéo, mais qui traîne encore des problèmes de crédibilité : la remise des Game Awards de l’année. En effet, conduite par Geoff « Doritos Gate » Keighley, largement boostée par les difficultés rencontrées par l’E3, duquel Keighley était d’ailleurs partenaire depuis les débuts, la méthodologie, les sélections, et les profils des votants sont souvent interrogés.

Reste que la cérémonie a réussi a attiré à elle de nombreux partenariats incluant les constructeurs et les plus grands studios, et propose entre deux remises de statuettes des bandes-annonces et autres images exclusives qui ont fait de l’événement un rendez-vous important pour les joueurs. Au point d’en oublier les résultats et les gagnants ? Presque, mais pas encore complètement, alors voyons ensemble les grands gagnants, mais aussi les perdants, de ces Game Awards 2023 !

Le jeu de l’année : Baldur’s Gate 3

Sans surprise, le RPG des Belges de Larian remporte le trophée suprême. Le contraire eut été un scandale tant le jeu a fait l’unanimité auprès des critiques, du publique, et même des détracteurs, les joueurs ne représentant pas le publique cible ayant quand même généralement salué ses qualités.

Au total, ce sont six récompenses qu’a remporté Baldur’s Gate 3 : Meilleure Performance d’Acteur pour l’acteur qui joue Astarion, Neil Newbon, un personnage largement mis en avant dans la communication du jeu ; Meilleur RPG, évidemment ; Meilleur Jeu Multijoueur ; Meilleur Lien Avec Sa Communauté, un prix justifié par le long early access et les nombreuses évolutions qui en ont découlé ; mais aussi un prix très important qui vient, quelque part, valider son trophée de GOTY : celui du vote du public.

Une moisson de récompenses qui s’accompagnent d’une annonce qui tombe à pic : le jeu est enfin et dès à présent disponible sur Xbox Series !

Première Dauphine : Alan Wake 2

Bien que le jeu de Remedy ne parvienne pas à subtiliser sa statuette de Meilleur Jeu à Baldur’s Gate 3, sa réussite a bien été mise en avant lors de la cérémonie, et Alan Wake 2 a remporté plusieurs prix en vue. Il a ainsi été couronné Meilleure Réalisation, Meilleure Narration, et Meilleure Direction Artistique. C’est donc, selon le jury des Game Awards, le jeu le plus beau et le mieux raconté de l’année ! De quoi se consoler de ne pas avoir remporté le titre…!

Mais aussi…

Cyberpunk 2077, enfin à la hauteur des promesses et des ambitions de CD Projekt, a vu sa mue récompensée par le prix du Meilleur Jeu en Evolution. L’une des surprise de l’année, Hi-Fi Rush, s’est faite une petite place dans la liste des gagnants avec le trophée du Meilleur Design Audio.

D’autres titres très en vue cette année ont aussi remporté les récompenses correspondant au genre dans lequel ils s’inscrivent : le titre du Meilleur Jeu d’Action/ Aventure est remis à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (malgré une compétition serrée l’opposant notamment à Alan Wake 2 ou Spider-Man 2…), le Meilleur Jeu d’Action tout court revient à Armored Core VI (qui n’avait pas vraiment de rival dans la sélection), le Meilleur Jeu de Combat est, sans trop de discussion possible, Street Fighter 6, le Meilleur Jeu de Stratégie est Pikmin 4 (ce qui ne manquera pas de faire réagir les amateurs de 4x « hardcore » !).

Super Mario Wonder ne repart pas sans rien, et est élu Meilleur Jeu pour la Famille, Cocoon, qu’on avait beaucoup aimé, est couronné Meilleur Premier Jeu, tandis que le titre de Meilleur Indé est remis assez logiquement à Sea of Stars, malgré une sélection de qualité (Cocoon, Dave the Diver, Dredge et Viewfinder).

Du Sang, des Larmes et des Pixels

S’il y a des gagnants, c’est aussi qu’il y a des perdants. Malgré un palmarès assez peu discutable de façon général, certains studios sont probablement repartis décus. On pense notamment à Insomniac, dont le Marvel’s Spider-Man 2 a été un carton en termes de ventes, mais a fait chou blanc lors de la cérémonie.

Autre déçu notable, Diablo IV, dont l’absence lors de la remise des récompenses est à l’image du destin du jeu. Sa sortie qui était programmée pour être un événement a largement été éclipsée par un certains Baldur’s Gate 3, qui aura, hier soir encore, volé la vedette au jeu de Blizzard, lui ravissant jusqu’au titre du Meilleur Jeu Multijoueur.

L’année 2023 marque-t-elle une certaine maturité pour la cérémonie ? Le palmarès fut globalement équilibré et bien accepté, les annonces suffisamment nombreuses pour satisfaire les joueurs en attente de « World Premiere », le tout dans une absence de polémique notable. Mais avec un E3 qui a disparu, si les Game Awards deviennent fréquentables, où allons nous pouvoir déverser notre sel ?!