Forza Horizon 5 – L’extension Rally Adventure sur la grille de départ en mars

Alors que Gran Turismo 7 a récemment pu faire revenir ses pilotes grâce à la sortie de son mode en réalité virtuelle sur PSVR 2, il fallait que Microsoft y mette également du sien du côté de sa licence Forza Horizon. Avec le cinquième opus sorti en 2021, cela fait déjà deux ans que les as du volant peuvent s’essayer à de nouveaux circuits, cette fois-ci sous le cagnard mexicain. Mais après quelques drifts, il est temps de passer les vitesses. Alors qu’elle était attendue par bon nombre de joueurs, la seconde extension de Forza Horizon 5 a été révélée hier sur la chaîne YouTube de la franchise aux cent circuits. Ainsi, après avoir pu faire joujou grâce au premier DLC du jeu en collaboration avec les voitures Hotwheels le 19 juillet dernier, il est grand temps de renfiler les casques afin de s’essayer au tout terrain.

Une nouvelle expérience tout-terrain

Si l’on évoque le tout terrain, c’est bien parce que cette pratique sera au cœur de cette nouvelle extension. Alors que le jeu original permet déjà de faire du tout terrain en sortant des routes tracées par le titre, il n’en reste pas moins que la pratique n’est que secondaire, puisqu’aucun circuit ne permet d’embouer totalement ses roues. Mais avec l’arrivée de ce nouveau DLC, les joueurs auront l’occasion de chauffer le moteur sur des routes plus étroites et sinueuses que jamais, afin de pimenter cette nouvelle expérience au maximum.

L’extension se déroulera sous le soleil de la Sierra Nueva. En restant au Mexique, c’est en parcourant six biomes différents que nous devrions découvrir une partie de la map certainement plus dangereuse au niveau de ses routes, afin que les conducteurs puissent goûter au tout terrain un maximum. Si l’on en croit les premiers extraits, les routes de la Sierra Nueva devrait faire plaisir à tous les amateurs de drift puisque nous aurons ici affaire à des routes exigeantes qui ne manqueront pas de nous faire manger le décor plus d’une fois.

Dans la peau d’un pilote de rally

Au-delà de proposer une expérience en tout-terrain poussée au beau milieu de la campagne mexicaine, la nouvelle extension de Forza Horizon 5 sera accompagnée d’une nouvelle carrière. En effet, vous pourrez enfiler la casquette de pilote de rally, et plus encore, vous pourrez poursuivre trois carrières simultanément. Il vous suffira d’accomplir les défis et les courses des carrières afin de pouvoir progresser. À noter qu’au bout de chaque carrière, il vous faudra affronter le boss de chacune des écuries, et c’est en remportant le face-à-face contre les trois boss que le Goliath de Sierra Nueva se déverrouillera.

Les trois carrières proposeront trois styles de circuits différents : la première carrière vous permettra de prendre part à un rally classique, la seconde vous emmènera sur les routes avant de vous faire rouler de nuit au cours de la troisième carrière. De quoi varier les styles de conduite, et rendre l’expérience d’autant plus variée. Toujours est-il que si vous souhaitez profiter un maximum de ce nouveau DLC, il semblerait que prendre part à ces trois carrières soit fortement conseillé.

Il en reste sous le capot…

Pour finir, au-delà de la présence d’un mode Horizon Rally Race qui nous permettra de prendre en mains la pratique plus facilement, nous assisterons à l’arrivée d’une dizaine de nouveaux véhicules qui célèbreront au mieux la sortie de cette nouvelle extension. Et comme vous devez certainement vous en doutez, buggies et autres voitures de rally en tout genre seront de la partie, notamment la Focus RS de 2001 pilotée par Colin McRae. Les dix nouveaux véhicules seront les suivants :

1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‘Scumbug’

2001 Ford #4 Ford Focus RS

2019 Casey Currie Motorsports #4402 Ultra 4 ‘Trophy Jeep’

2019 Jimco #240 Fastball Racing Spec Trophy Truck

2020 Jimco #179 Hammerhead Class 1

2021 Alumicraft #122 Class 1 Buggy

2021 Polaris RZR Pro XP Factory Racing Limited Edition

2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck

2022 Alumicraft #6165 Trick Truck

2022 Ford F-150 Lightning Platinum

Reste à savoir dans quelle mesure il sera possible d’obtenir ces différents véhicules et si oui ou non, nous pourrons tous les avoir. Quoiqu’il en soit, la nouvelle extension « Rally Adventure » de Forza Horizon 5 sera disponible pour le prix de 19,99€ (inclus dans le lot d’extensions pour les possesseurs de ce dernier) le 29 mars 2023 exclusivement sur PC et Xbox Series X/S, et permettra aux as du volant de prolonger une fois de plus leur voyage sur les routes mexicaines.