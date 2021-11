Forza Horizon 5 – Le jeu de voiture part avec une longueur d’avance

Forza Horizon 5 arrive sur le marché telle une fusée qui ne pourrait jamais s’arrêter. Même si le jeu est officiellement prévu pour le 9 novembre, les élus qui ont mis 100 euros dans la version premium ont pu commencer à y jouer depuis quelques jours en accès anticipé. Un petit cadeau pour leurs clients de la part de Playground Games qui semble déjà convaincu que son jeu sera un franc succès. Et spoiler alert, que ce soit du côté de la presse ou des joueurs, le jeu semble faire déjà l’unanimité.

Sur Metacritic le jeu a reçu la note de 91% (comme note provisoire), sachant que Forza Horizon 4 en était à 92%. Le jeu n’étant pas encore officiellement sorti, c’est tout de même un coup de maître. Un titre qui se profile déjà à devenir une référence dans son genre, un incontournable pour les néophytes comme les pros des jeux de voiture. En tout objectivité, le jeu est magnifique, et d’après une grande majorité d’articles en ligne, il semble très efficace, et très agréable à parcourir. On ne peut qu’attendre ça d’un jeu de course vous vous dites ? Certes, mais Forza Horizon 5 a l’air de pousser la satisfaction à l’extrême.

C’est déjà ce qu’on ressent dans le dernier trailer en date du jeu. Car oui, à l’occasion de cette sortie anticipée pour les membres premium, Playground Games nous a sorti une énième bande annonce. Rien de nouveau sous le soleil mais ce trailer 4k nous montre une dernière fois le jeu sous ses meilleurs atours.

Même si vous avez très envie de vous offrir Forza Horizon 5, le package complet s’élève tout de même à 99,99 euros, pas une petite somme, mais qui propose d’emblée deux DLC et 42 véhicules exclusifs. Un contenu qui sera pratiquement obligatoire si vous voulez faire le tour du jeu. Le jeu standard est, quant à lui, affiché à 59,99 euros, il sort le 9 novembre à 21h et sera disponible sur le Game Pass au même moment, alors d’ici là, passez le permis, et foncez !