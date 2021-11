Netflix Jeux – Comment accéder aux premiers titres dispos ?

Vous ne l’aurez surement pas raté, mais depuis quelques heures maintenant, il est possible pour les utilisateurs français d’accéder aux jeux de la plateforme Netflix. Face à une telle nouveauté, il n’est donc pas étonnant que plusieurs joueurs soient curieux du résultat, mais pour pouvoir en profiter il faut néanmoins convenir à certains critères. New Games Plus a donc décidé d’éclairer votre chemin en vous expliquant comment obtenir les jeux offerts par la plateforme de streaming.

Avant d’aller plus loin, sachez avant tout que ce service n’est pour l’instant disponible que pour les smartphones et tablettes tournant sur Android 8.0 ou ultérieur, désolé pour les utilisateurs PC et iOS mais il faudra prendre votre mal en patience. Une fois ces critères techniques pris en compte, il vous suffit d’avoir un abonnement Netflix actif et bien évidemment une connexion internet pour pouvoir télécharger les cinq jeux offerts.

Il existe ensuite deux méthodes pour pouvoir en profiter, dont une directement sur l’application Netflix. Depuis la page d’accueil de l’application, défilez vers le bas jusqu’à arriver à la section jeux. Une fois votre bonheur trouvé, il ne vous reste plus qu’à appuyer sur l’objet de vos désirs, et d’installer le jeu via la page Play Store qui s’ouvrira. Reste plus qu’à lancer le jeu et à préciser sur quel profil vous souhaitez jouer.

Cette solution simplissime ne fonctionne malheureusement pas pour tout le monde, la faute à une section jeu introuvable pour certains. Mais pas de panique, il existe toute de même une autre solution. En effet, il vous suffit tout simplement de rechercher le jeu désiré via le Play Store et de le télécharger directement. Netflix ne sert pour l’instant que de service d’authentification, il n’est donc pas obligatoire de passer par l’application, bien qu’un compte soit nécessaire.

Bien que les jeux proposés ne soient pour l’instant pas extraordinaires, il ne fait nul doute que d’autres offres devraient arriver prochainement, notamment depuis que Netflix rachète des studios de développement.