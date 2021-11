Netflix Jeux est disponible en France

Ça y est, vous pouvez vous aussi tester la proposition gaming de Netflix : Netflix Jeux ! C’est sans annonce particulièrement tonitruante que le géant du streaming a lancé ce nouveau type de contenu pour la France.

Au programme, cinq premiers titres, orientés plutôt casual. Deux jeux Strangers Things, d’abord, Stranger Things: 1984 et Stranger Things 3, deux titres aux accents rétro qui rappelleront aux plus vieux les années 16 bits. Et aux côtés de ces productions maison, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up, respectivement un jeu de basket (qui se limite aux shoots de paniers), un jeu de cartes, et un jeu de billes à faire évoluer dans un parcours d’obstacles.

Des jeux typiquement mobiles : le volet Jeux de Netflix ne sera en effet disponible dans un premier temps que sur tablette et smartphone Android (les iPhones seront servis plus tard). Bonne nouvelle, ce contenu vient s’ajouter au catalogue sans changement de formule, ni de tarif. Si vous êtes déjà abonnés, vous pourrez profiter de Netflix Jeux sans rien avoir à payer.

Alors au vu des titres proposés, on se dit que le service ne viendra pas renverser la table, ni même inquiéter qui que ce soit dans l’industrie. Il est plus probable que Netflix cherche ici à solidifier sa position face à une concurrence qui muscle son jeu. On pense ainsi entre autres à l’offre Prime d’Amazon, de plus en plus crédible sur le streaming vidéo, et qui propose déjà de vrais bons jeux en accès gratuit pour ses abonnés (Control, Rise of the Tomb Raider…), et dont vous pourrez découvrir la liste dans notre rubrique dédiée

Si clairement, l’offre qui débarque aujourd’hui n’est pas des plus excitante, on sait que Netflix a récemment acquis Night School Studio (Oxenfree), et on peut donc espérer du contenu original dans un futur plus ou moins proche. À noter qu’à l’heure où nous rédigeons, le service n’est pas encore disponible. Cependant, le déploiement devrait arriver dans la journée…