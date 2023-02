The Crew Motorfest – En route pour affronter Forza Horizon sur ses terres

Le troisième opus de la franchise The Crew vient d’être officialisé et s’appellera The Crew Motorfest. Le titre n’est pas anodin car il met en avant les ambitions d’Ubisoft, et notamment du studio Ubisoft Ivory Tower de Lyon, d’aller tutoyer un certain Forza Horizon dans leur genre de prédilection : monde ouvert, festival, épreuves thématiques et graphismes soignés. Et le jeu semble se donner les moyens de ses ambitions.

The Crew Motorfest prendra place sur l’île d’O’Ahu, dans l’archipel hawaïen. Cette île magnifique proposera au joueur une grande variété d’environnements, allant des rues d’Honolulu, aux pentes volcaniques, en passant par les forêts tropicales pour finir par une conduite de détente le long des plages ensoleillées. Plusieurs centaines de véhicules légendaires seront disponibles pour explorer l’île et participer à des défis, seul ou en multijoueur.

En parallèle de cette annonce, le géant français propose aux fans de la licence d’avoir une chance de pouvoir participer au développement du jeu (et donc d’y jouer en avance) en candidatant pour le programme Insider via le site dédié. Il s’agira de tests fermés démarrant dès le 1er février dans lesquels les joueurs pourront explorer le jeu et faire des retours aux développeurs pour garantir la meilleure expérience possible. Dans un premier temps, les phases de tests seront exclusivement ouvertes aux joueurs PC, mais s’ouvriront également aux joueurs consoles à une date encore indéterminée.

The Crew Motorfest sortira au cours de l’année 2023 sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Serie X|S, Xbox One, et PC via l’Ubisoft Store, l’Epic Game Store mais aussi Ubisoft+, le service d’abonnement donnant accès au catalogue de jeux Ubisoft. Nul doute que le jeu sera également disponible sur Steam, probablement un an après sa sortie et l’exclusivité de certains launchers, comme pour les jeux précédents de la franchise.