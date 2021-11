Forza Horizon 5 – Déjà 10 millions de pilotes atteint

Les Xbos Series X|S tiennent enfin leur locomotive, ou plutôt leur voiture de course sur-vitaminée. Forza Horizon 5 n’a même pas pris la peine d’attendre sa date de sortie officielle pour battre des records. Fixée au 9 novembre dernier, plus d’un million de joueurs avaient déjà pu se la donner dans des courses endiablées. En effet, les personnes s’étant procurées le pack premium du jeu disposaient d’un accès anticipé dès le 5 novembre. Avec une facture à 49,99 € pour ce pack (voire 99,99 €), le jeu, pas encore sorti, avait déjà rapporté une belle liasse à Playground Games.

La belle histoire ne s’arrête pas là. Dès la disponibilité générale du titre, ce ne sont pas moins de 4,5 millions de joueurs qui ont pu s’y essayer, bien aidé en cela par sa disponibilité day one dans le Game Pass. Un record encore une fois puisque Forza Horizon 5 réalise le meilleur lancement d’un jeu Xbox Studios avec trois fois plus de pilotes que son prédécesseur (lui aussi day one dans le Game Pass). De quoi réjouir Phil Spencer, le boss de Xbox, qui s’est fendu d’un Tweet de remerciement et de félicitations aux équipes de Playground Games pour ce départ pied au plancher.

Tous les feux sont au vert pour le jeu de course puisqu’on apprend aujourd’hui que le titre a franchi une nouvelle étape dans sa course folle. En une semaine seulement, Forza Horizon 5 a atteint les 10 millions de joueurs. Une performance plus que remarquable, surtout si on la compare aux deux précédents titres de la licence. 9 mois avaient été indispensables au précédent opus pour les atteindre et 2 ans pour Forza Horizon 3.

Un succès commercial (mérité) donc pour Forza Horizon 5 et de facto pour le Game Pass qui voit arriver sa première exclusivité majeure en cette période de Noël. Le jeu est d’ailleurs nommé à plusieurs reprise aux Game Awards de Geoff Keighley du 9 décembre prochain et tentera de s’imposer dans les catégories « Meilleur audio design », « Innovation en matière d’accessibilité » et bien sûr « Meilleur jeu de course ». Tout roule pour Forza Horizon 5.