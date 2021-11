Game Awards 2021 – La liste des nommés est connue

Depuis 2014, les Game Awards sont la référence en ce qui concerne les récompenses associées aux jeux vidéos. Produite et présentée par Geoff Keighley, elle est devenu le rendez-vous incontournable également pour les studios qui souhaitent présenter leurs prochaines œuvres, mais aussi et surtout pour les fameuses « World Premiere ».

Rappelons par exemple que la Xbox Series X a été découverte pour la toute première fois à l’édition 2019. Les Games Awards 2021 prévoient d’ailleurs encore une fois un contenu gargantuesque puisque le maître de cérémonie nous a déjà teasé près d’une quarantaine de jeux présents, dont une dizaine de nouveautés.

La communication s’accélère puisqu’il y a quelques heures, par l’intermédiaire de son compte Twitter, Geoff Keighley a dévoilé la liste des nommés pour les Games Awards 2021. Xbox-Bethesda est l’éditeur qui apparait le plus de fois avec 20 nominations, suivi par les 11 de SONY, puis les 7 de Capcom et Nintendo. L’an dernier, c’est SONY qui dominait largement avec ses 22 nominations, bien aidé il est vrai par le mastodonte The Last of Us Part II et son apparition dans 10 catégories différentes.

On commence par la liste des nommés au jeu de l’année, et cette année, vont se battre pour la récompense suprême :

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

On met une petite pièce sur It Takes Two tant la création de Josef Fares a su taper juste de bout en bout. Dans une année minée par les reports de très gros prétendants supposés (God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 entre autres), chacun de ces nommés aux Games Awards 2021 dispose d’une chance presque inespérée d’obtenir ce graal. On reste toutefois surpris par l’absence dans cette liste de Returnal, l’excellent titre de Housemarque, ou la pépite Kena: Bridge of Spirits.

Ceci dit, le bébé d’Ember Lab pourra éventuellement se consoler s’il remporte le prix du meilleur jeu indépendant dont les nommés sont :

12 Minutes

Death’s Door

Inscryption

Kena: Bridge of Spirits

Loop Hero

Une très belle année encore une fois du coté des jeux indépendants, chacun de ces jeux ayant de grandes qualités à faire valoir. Si l’année a été plutôt morose du coté des gros jeux AAA, cela n’a pas du tout été le cas du coté des productions plus modestes. Difficile de dégager un réel favori, même si Kena: Bridge of Spirits semble tenir la corde de part sa plus forte médiatisation, le titre ayant été beaucoup promu par SONY.

Cette année, le jeu vidéo japonais sera très représenté dans les nommés pour le meilleur jeu de rôle puisque 4 des 5 prétendants viennent de l’archipel nippon. On y retrouve :

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Ce dernier nous parait être le grand favori dans cette sélection. Bandai Namco a su faire renaître sa licence RPG phare avec beaucoup de réussite selon nous. Un nouveau moteur graphique performant, une histoire épique et mature, un système de combat dynamique et addictif, Tales of Arise a convaincu beaucoup de joueurs à travers le monde grâce à ces qualités, et bien d’autres encore, et peut légitimement prétendre à cette couronne aux Game Awards 2021.

S’il y a une catégorie que l’on souhaite pousser un peu plus que les autres lors de ces Game Awards 2021, c’est bien celle concernant la musique. Elle sera représentée par :

The Artful Escape

Cyberpunk 2077

Deathloop

Les gardiens de la Galaxie

NieR Replicant Ver. 1.22474487139

Les musiques de NieR Replicant sont un divin nectar pour nos oreilles. C’est clairement vers lui que se porte tous nos espoirs dans cette liste tant les compositions de Okabe Keiichi sont d’une qualité époustouflante. Et puisqu’on parle de NieR Replicant, on ne résiste pas à l’envie de vous partager une petite anecdote, histoire de craner à la machine à café. Savez vous d’où provient le sous-titre « Ver. 1.22474487139 » de ce remake de NieR Replicant ? Il s’agit en fait le résultat de la racine de 1,5, un beau clin d’œil pour ce titre complètement méconnu avant le triomphe de NieR Automata en 2017.

La liste complète des prétendants est disponible sur le site de l’événement. Si vous le souhaitez, il y est également possible de voter pour ses propres favoris dans 30 catégories différentes. L’an dernier, The Last of Us Part II avait raflé la mise en étant élu Game of the Year (entre plusieurs autres prix) tandis que Ghost of Tsushima avait lui reçu la plus haute distinction du coté du vote des joueurs. La cérémonie des Game Awards 2021 aura lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre prochain et on espère qu’en marge des prix, Geoff Keighley et ses équipes vont nous offrir un spectacle et des annonces de qualité.