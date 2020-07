Forza Motorsport redémarre sur Xbox Series X

Lors du Xbox Games Showcase, nous avons reçu un premier signe de vie de Forza Motorsport à venir sur la Xbox Series X. L’apparition d’un tel jeu était quelque chose d’attendu voir inévitable. Ce qui est surprenant, cependant, c’est que le jeu en est encore aux premiers stades de développement et ne sera pas au lancement de la prochaine génération, comme beaucoup l’ont soupçonné.

Malgré une chouette bande-annonce capturée avec le moteur du jeu (sans pour autant être de vraies séquences de gameplay…), ce nouveau Forza ne s’est pas montré des plus généreux. Ce que nous savons à ce stade c’est qu’il s’agira d’un complet reboot de la licence, ce qui explique l’absence du chiffre 8 dans son titre. Forza Motorsort sera jouable entièrement en 4k et en 60 images par seconde. Il sera compatible ray-tracing et promet un monde dynamique et connecté. Le jeu est toujours développé par Turn 10, les mêmes développeurs que pour les sept précédents opus.

Chose intéressante pour les propriétaires du Game Pass, le jeu se retrouve dans la bibliothèque dès sa sortie, comme tous les jeux firstt party. Outre l’abonnement, vous pouvez bien sûr acheter le jeu séparément pour Xbox Series X et PC.

Cependant, ce n’était pas la seule nouvelle liée à la série Forza. Comme l’a annoncé le développeur Playground Games, Forza Horizon 4 bénéficiera d’une mise à niveau gratuite sur Xbox Series X via le Smart Delivery. Le jeu apparaîtra sur la Xbox Série X en 4K et à une fréquence d’images de 60 fps. De plus, la fonction Quick Resume a été améliorée et les temps de chargement “considérablement réduits” selon les développeurs. Une bonne occasion de refouler les terres verdoyantes de l’Angleterre, en attendant l’arrivée du nouveau Forza Motorsport et d’un Forza Horizon 5.