Fable nous enchante avec son nouveau trailer pétri d’humour

Le Xbox Games Showcase a été l’occasion pour Xbox de nous montrer pour la deuxième fois le nouvel opus de la licence d’action-RPG Fable, désormais orpheline de notre fabulateur préféré Peter Molyneux (oui Todd, on pense aussi à toi), et développé par Playground Games, studio anglais jusqu’ici prisonnier de Forza Horizon. Un an après le premier trailer de ce reboot, Microsoft diffuse cette fois-ci quelques très courts extraits de gameplay au sein d’une cinématique In-Engine tournant sous Unreal Engine 5, qui a décidément le vent en poupe chez les AAA.

On nous emmène donc, encore une fois, dans le monde d’Albion, toujours aussi empreint d’une esthétique de contes européens, comme ceux des frères Grimm, ainsi que d’un humour absurde à l’anglaise. Sur ces points-là, Playground Games a l’air d’être resté fidèle à l’esprit de la série. Le trailer nous introduit à un ancien héros d’Albion, Humphry, en pleine introspection sur son statut de retraité, pour enchaîner sur un flashback présentant sa relation avec, ce qui semble être, notre héroïne. Techniquement, c’est franchement prometteur, mais on se demande si ce qui fait l’essence de la franchise, c’est-à-dire son système d’évolution du personnage, d’alignement moral qui influe directement sur le monde qui nous entoure, ses caractéristiques physiques, ou encore la façon dont son environnement le perçoit, seront conservés.

En outre, on espérait voir un peu plus de gameplay pour ce Fable annoncé il y a déjà bien longtemps, alors que Microsoft a enfin dévoilé une fenêtre de sortie calée à 2025 sur Xbox Series X|S et PC, et ce sera bien entendu disponible day one sur le Game Pass. On a en même temps appris que Eidos-Montréal assiste Playground Games sur le développement du jeu. Souhaitons que ce nouveau départ pour la licence nous fasse oublier ses dernières erreurs de parcours et nous redonne le sourire.