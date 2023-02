Crystal Dynamics annonce cinq grosses sorties d’ici 2028

Le PDG d’Embracer, ayant racheté la branche occidentale de Square Enix il y a près d’un an maintenant, vient d’annoncer les ambitions de sa nouvelle acquisition : Crystal Dynamics. Alors qu’il communiquait sur les derniers chiffres trimestriels de la société, Lars Wingefors a ainsi attiré notre attention sur le programme réservé par le studio pour les cinq prochaines années. D‘ici le 31 mars 2028 donc, ce sera pas moins de cinq AAA qui viendront se proposer sur le marché. Des titres qui – comme il l’explique (ou nous le rappelle plutôt) – devraient bénéficier de pas moins de 100 développeurs, une campagne marketing à la hauteur et viseront des ventes à au moins 2 millions d’exemplaires distribués.



Avec cet objectif, Crystal Dynamics vise donc un peu plus haut que ce qu’il a pu faire les cinq années précédentes où seulement trois de ce genre de jeux étaient sortis : Shadow of Tomb Raider, Marvel’s Guardians of the Galaxy et le moribond Marvels’ Avengers (qui fermera ses portes à partir du 31 mars prochain). Bien entendu, pour le moment l’identité de ces grosses productions demeurent inconnues, du moins pour la plupart. Si l’on sait, par exemple, que le prochain Tomb Raider édité par Amazon ainsi que le remake de Perfect Dark et Fable en collaboration avec Playground Games devraient sans aucun doute figurer parmi ces titres, il n’y pas de certitude sur le reste.

Dernièrement, en novembre dernier, certaines sources et rumeurs venaient clamer le retour de la licence Deus Ex. Et, même s’il est certain que l’on doit pas trop s’avancer à un tel stade, on ne peut qu’y croire. Car oui, l’information est apparemment vérifiée, d’autant qu’elle provient du très crédible journaliste de Bloomberg, Jason Schreier. Quant à l’autre jeu prévu, et c’est le même homme qui l’affirme, il s’agirait d’une toute nouvelle IP dont on ignore encore tout. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre…

Au cours de la même période, on s’attendra également à ce qu’Embracer vienne dépoussiérer de vieilles licences récemment acquises, à l’instar de Legacy of Kain. En tout cas, le groupe avait précédemment confirmé sa volonté de confectionner remakes, remasters et autres.