Tomb Raider, Deus Ex… – Crystal Dynamics récupère ses licences

Il y a quelques semaines, Square Enix prenait une décision saugrenue : se débarrasser de la plupart de ses studios et propriétés occidentales. Crystal Dynamics, studio historique ayant donné naissance à Gex et développant les différents opus de Tomb Raider depuis l’épisode Legend, faisait partie du lot. Accompagné par Eidos Montreal et Square Enix Montreal (qui sera bientôt renommé si on en croit les nouveaux propriétaires), le studio avait trouvé refuge dans les bras réconfortants d’Embracer Group, une entité tentaculaire qui comporte, entre autres, THQ Nordic, Gearbox Software ou encore Koch Media.

Si la sécurité du studio était alors assurée et qu’un nouveau Tomb Raider était sur les rails, restait encore à régler le problème de la propriété intellectuelle : qui de Square Enix et Crystal Dynamics aurait la garde de leurs enfants ? Grâce à un communiqué publié récemment sur le site officiel du studio, nous avons enfin la réponse.

Même s’il est court et ne nous délivre pas tant d’informations que ça, le studio semble heureux d’annoncer dans ce communiqué avoir récupérer les droits de ses licences cultes. Tomb Raider, Legacy of Kain ou encore Deus Ex reviennent donc entre les mains de Crystal Dynamics et sa société affiliée.

» Nous sommes heureux de vous apprendre que Crystal Dynamics a pris le contrôle de certaines franchises de jeux vidéo, incluant TOMB RAIDER et Legacy of Kain, de l’ancien propriétaire Square Enix Limited. Comme résultat de ce changement, Crystal Dynamics (ou sa société affiliée) est maintenant le propriétaire de ces jeux, du gameplay et des données personnelles qui s’y rapportent. «

Le studio semble donc ravi de pouvoir récupérer des licences qui ne leurs appartenaient plus vraiment, l’éditeur ayant toujours le dernier mot lorsqu’il s’agit de produire un titre AAA. Et maintenant que Legacy of Kain et Deus Ex sont de retour à la maison, tout les espoirs sont permis.

Reste à savoir si Embracer Group sera plus intéressé que Square Enix à l’idée de ressortir ces licences cultes du placard. Les demandes proférées par les fans depuis des années pour un retour de la saga Legacy of Kain n’ont, par exemple, jamais été entendues par le géant japonais, laissant Raziel et Kain pourrir dans un coin.

Et c’est en cela que ce rachat pourrait être réellement bénéfique : un changement de crèmerie implique un changement de mentalité et, croisons les doigts, Embracer Group pourrait se tourner davantage vers la conservation des grands noms de l’histoire du jeu vidéo. On espère donc revoir tout ce beau monde très bientôt, et en pleine forme.