Playstation s’offre Savage Game Studios

La course aux rachats n’est pas prête de s’arrêter. Alors que l’absorbtion d’Activision Blizzard par Microsoft se poursuit, enchaînant les validations, on apprend aujourd’hui que Playstation vient d’acquérir un tout nouvel acteur pour son écurie : Savage Game Studios. Spécialisé dans les jeux sur mobile, ce nom a de fortes chances de ne rien vous évoquer.

Savage Game Studios : pas si inconnu que ça ?

Savage Game Studios est relativement jeune et n’a encore produit aucun titre. On pourrait alors se demande : pourquoi Sony miserait sur un tout nouveau studio sans aucune expérience sur son CV ? Outre le fait que le prix de rachat devait forcément être attractif, c’est surtout par les personnes qui le composent et la spécialité du studio que Sony a dû y trouver son intérêt.

On retrouve à la tête du studio un certain Michail Katkoff, ayant construit son expérience en travaillant chez Zynga, Rovio ou encore Supercell. Le co-dirigeant du studio, Michael McManus, est un ancien d’Insomniac Games. Pour lui, ça doit être comme revenir à la maison. Vient enfin Nadjim Adjir, qui a également travaillé chez Rovio. Le point commun entre tout ces noms ? Ils connaissent parfaitement le milieu du jeu mobile, et c’est exactement ce que recherche Playstation.

Se diversifier pour mieux régner

En plus de racheter des studios et de porter ses jeux sur PC, les pontes de chez Playstation rêvent de diversifier leurs activités. C’est pourquoi Savage Game Studios est la première pierre posée de la division dédiée aux jeux mobiles. Hermen Hulst a d’ailleurs profité de l’annonce sur le Playstation Blog pour préciser la nature de ce nouveau partenariat :

» De la même manière, nos efforts portant sur la création de jeux mobiles s’ajouteront harmonieusement à nos activités existantes, de façon à proposer au public de nouvelles manières d’interagir avec notre contenu et d’atteindre de nouvelles audiences qui ne connaissent pas encore l’univers PlayStation ni nos jeux. Savage Game Studios intègre une nouvelle division de PlayStation Studios dédiée aux jeux sur mobile, qui fonctionnera indépendamment de notre département de développement sur consoles. Cette nouvelle division se concentrera sur la création d’expériences mobiles innovantes basées sur les franchises PlayStation actuelles et à venir. «

Savage Game Studios possède deux entités : l’une basée à Berlin, en Allemagne, l’autre à Helsinki, en Finlande. Outre l’annonce ce rachat, on apprend que la nouvelle acquisition de Sony travaille déjà d’arrache-pied sur un AAA d’action à destination d’iOS et Android. Reste à savoir s’il s’agira d’une nouvelle licence sur laquelle le studio travaillait avant le rachat ou s’il s’agit d’une des propriétés de Playstation.