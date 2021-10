Tomb Raider – Le plein de surprises pour les 25 ans de la licence

Reconnue dans le monde entier comme l’une des licences les plus emblématiques de Square Enix, Lara Croft célèbre ses 25 ans durant ce mois d’octobre 2021. Et afin de fêter son quart de siècle comme il se doit, le studio a annoncé de nombreux produits dérivés et autres surprises pour la licence Tomb Raider. Durant toute ces années, Lara Croft a su marquer l’histoire du jeu vidéo et s’impose aujourd’hui comme une icône à l’image de Mario ou Link. En effet, Lara est l’une des rares héroïnes du jeu vidéo à avoir pu connaitre une telle gloire, encore d’actualité. Bien que son image ait été extrêmement sexualisée durant ses premières années d’existence, il faut admettre que le personnage a réussi à se réinventer notamment grâce au reboot de Crystal Dynamics en 2013, relatant les origines de notre pilleuse de tombeaux préférée. Désormais, Lara Croft est une femme forte, déterminée et laisse de côté son image de sex-symbol pour devenir une véritable aventurière.

Ainsi Square Enix a publié une vidéo rendant hommage à son personnage en laissant la parole aux femmes qui ont œuvrées à l’élaboration de cette icône, que ce soit grâce à leurs voix, leurs images ou encore leurs travaux sur les comics. En effet, la licence Tomb Raider s’est emparée de nombreux médias culturels dont le cinéma au travers de trois adaptations, et bientôt une quatrième avec la suite du film de 2018 avec Alicia Vikander dans la peau de Lara Croft. Mais ce n’est pas tout puisque le studio japonais à annoncé qu’une série d’animation est en cours de production et sera diffusée sur Netflix, dont la chronologie prendra place après la trilogie Survivor de Tomb Raider, clôturée en 2018 par Shadow of the Tomb Raider. Pour le moment, les informations sont plutôt maigres mais nous savons déjà que c’est Hayley Atwell qui prêtera sa voix à Lara Croft.

Les surprises de Square Enix ne s’arrêtent pas là, puisque côté jeux vidéo les fans de la licence seront servis avec de nombreuses promotions. Ainsi des rabais sont en cours sur la plupart des plateformes et devraient continuer jusqu’au 20 novembre 2021. De plus, il sera possible d’obtenir gratuitement Rise of the Tomb Raider sur PC si vous possédez un abonnement Amazon Prime du 1er au 14 novembre 2021.

Et les bonnes nouvelles continueront jusque l’année 2022 puisque les titres Lara Croft and the Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple Of Osiris seront disponible sur Nintendo Switch. Un jeu mobile free-to-play est lui aussi prévu pour l’an prochain, déjà disponible en version de prélancement dans quelques pays, mais pas la France malheureusement. Si nous sommes plutôt déçu de ne pas avoir d’informations concernant les prochains titres inédits sur consoles, ces dernières annonces devraient tout de même ravir les fans de la saga. Si toutefois vous restez sur votre faim, sachez que le livre de recette « Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide » est déjà disponible dans une édition américaine. Si nous espérions découvrir des recettes originales comme le loup farci au tyrannosaure, cet ouvrage répertorie quarante recettes venues des différents pays que Lara Croft aura pu visiter lors de ses nombreux voyages.