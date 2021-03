Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy annoncé sur Xbox

Lara Croft fête ses 25 ans cette année, un anniversaire qui donne l’occasion à Square de nous servir une édition spéciale de ses titres réunis sous la bannière Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy à paraitre sur Xbox. Une édition réunissant les trois titres de Crystal Dynamics, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider tous dans leur Definitive Edition, l’occasion pour ceux qui n’auraient encore pu s’y essayer de vivre les aventures qui ont forgé la jeune Lara Croft sur les consoles de Microsoft à partir du 18 mars 2021.

Du coté des nouveautés on peine à trouver une justification à une telle édition autre que la célébration de cet anniversaire. En effet malgré un listing des jeux en 4k UHD/HDR10 aucune amélioration majeure n’est apportée aux titres afin de profiter pleinement de la puissance des dernières Series. Si les joueurs PC pouvaient profiter d’un mode Raytracing sur le dernier Shadow of the Tomb Raider, il n’en est nullement question ici.

Les adeptes de 4k devront, eux, se contenter d’un framerate à 30 images par seconde, les 60 ips ne permettant qu’un affichage 1080p. L’annonce récente d’AMD et de sa mise à jour visant à implémenter un système similaire au DLSS de Nvidia sur ses puces, qui équipent on le rappelle Xbox Series et PS5, amènera peut-être les éditeurs à sortir de nouvelles fonctions dans le futur.

Ces trois titres, vous vous en doutez, sont déjà jouables sur les dernières nées de chez Microsoft, il convient donc de recommander cette édition Survivor à ceux qui n’auraient pas pu y poser les mains. Pour les autres qui voudraient fêter dignement l’anniversaire de leur héroïne favorite, on nous promet divers évènements repartis au cours de l’année 2021, avec notamment l’arrivée d’une série animée sur Netflix, l’annonce d’une suite des aventures de Lara au cinéma produite par la MGM ou encore le Free to Play mobile Tomb Raider Reloaded.

Le studio continue également de teaser le prochain volet des aventures de Lara. Après l’établissement d’un site internet par Square, on nous en dit un peu plus sur ce nouveau jeu qui visera à unifier les trames des deux trilogies. Il semble important pour les équipes de garder une certaine cohérence entre les univers et ainsi amener Lara au bout du chemin. Il faudra malheureusement être plus patient avant d’en apprendre plus, mais nul doute que cette année ne manquera pas de nous en dévoiler un peu plus sur le titre.