Avowed sera-t-il l’ultime exclusivité Xbox ?

Avowed, petit dernier d’Obsidian (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds…) vient tout juste de sortir pour ceux qui se sont laissés tenter par l’édition « premium » du jeu (pour les autres, il faudra attendre jusqu’au 18 février), et c’est un évènement.

D’abord, parce que le jeu était très attendu. Mais aussi parce que c’est peut-être la toute dernière exclusivité Xbox, relique d’un temps pas si lointain qui subit une véritable révolution.

Les gros jeux Xbox sont en effet désormais destinés à être portés sur PlayStation, voire sur Switch 2, et ceux dès leur sortie, comme pour Call of Duty Black Ops 6, ou bientôt Doom The Dark Ages, ou après une courte période d’exclusivité temporaire comme celle dans laquelle se trouve actuellement Indiana Jones, promis à une sortie PS5 cet été. Même les licences historiquement liées à la marque Xbox ne sont pas épargnées, et l’emblématique Forza Horizon 5 arrive sur les consoles de Sony. On ne se rend peut-être pas bien compte, mais c’est un peu comme si Nintendo publiait un jeu Mario sur PS5 ou Xbox !

Rien ne nous dit, d’ailleurs, qu’il ne sera pas annoncé d’ici quelques semaines un portage d’Avowed sur PS5. Une fois que les abonnés au Game Pass seront passés à autre chose… Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la véritable exclu Xbox aujourd’hui n’est plus un catalogue de jeux, mais l’accès à un service, celui du Game Pass. Qu’on achète une PlayStation ou une Xbox, on peut quasiment jouer aux mêmes jeux aujourd’hui, à l’exception des quelques rares jeux first party quand Sony veut encore se donner la peine de les publier. Mais sur Xbox, on peut y jouer via le Game Pass.

Les trois derniers « gros » jeux sortis, Call of Duty Black Ops 6, Indiana Jones et donc Avowed sont dispos tous les trois sur PS5, Xbox et PC. Mais sont aussi jouables depuis le Game Pass. À 80€ la galette, ces trois jeux uniquement coûtent le prix de 2 ans d’abonnement au Game Pass console ! Un argument de poids qui rencontre encore toutefois les réticences de ceux qui se refusent à abandonner les éditions physiques.

Le physique est aussi une question qui se pose chez Xbox côté matériel. Si les faits disent le contraire, avec l’arrivée d’un accès au Game Pass via le cloud gaming directement dans les télés connectées ou les smartphones, Phil Spencer martèle que Microsoft n’est pas prêt à abandonner les consoles. Cependant, le simple accès au Game Pass pourra-t-il soutenir longtemps la commercialisation de consoles Xbox, déjà très mal en point ?

Souvenons-nous que Netflix, roi incontesté du streaming, est apparu sur le marché avec un boitier spécifique à brancher à sa télé qui permettait d’accéder au catalogue ; un modèle qui n’aura pas résisté longtemps à la dématérialisation. Et puis souvenons-nous aussi que le software est le véritable cœur d’activité de Microsoft, qui a démarré son empire en proposant les solutions logicielles permettant d’exploiter les premiers PC d’IBM. Ses aventures dans le domaine du hardware ont toujours eu des difficultés à s’imposer malgré des produits bien finis et convainquant techniquement (tablette Surface, Windows Phone…).

Alors qu’on est entré dans la deuxième moitié de cycle des consoles actuelles, des décisions devront être prises assez rapidement chez Microsoft, et l’on se souviendra peut-être d’Avowed comme de la toute dernière exclusivité parue sous pavillon Xbox !