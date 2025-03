Crystal Dynamics – Une (autre) vague de licenciements entre deux projets

Depuis 2020 et la sortie de Marvel’s Avengers, Crystal Dynamics n’a plus rien proposé. Néanmoins, le studio ne chôme pas pour autant. D’un côté, un nouveau Tomb Raider édité par Amazon Games, et d’un autre côté l’annonce d’un retour de la licence culte Perfect Dark développé conjointement avec The Initiative. Malheureusement, malgré le développement des deux projets, Crystal Dynamics annonce se séparer de 17 collaborateurs :

« Ce matin, Crystal Dynamics a pris la décision difficile de réduire ses effectifs de 17 talentueux collaborateurs. […] Cette mesure était nécessaire pour mieux aligner nos besoins commerciaux actuels sur la réussite future du studio. Elle ne reflète ni le dévouement ni les compétences des personnes concernées. Nous sommes conscients de la souffrance que cette décision représente pour les personnes concernées et nous les soutenons en leur proposant des solutions de transition et des opportunités d’évolution. […] Ce changement ne modifie en rien nos plans actuels. »

Le communiqué de Crystal Dynamics ne précise en rien les raisons précises qui ont poussé le studio à procéder à ce licenciement, ni les postes concernés. Aux vues de la fin de citation, les équipes de développement ne semblent pas être celles concernées par cette restructuration interne. Pour rappel, suite à l’échec commercial que fut Marvel’s Avengers, l’éditeur Square Enix avait pris la décision de revendre le studio Crystal Dynamics au géant Embracer. Un premier aveu d’échec ?

Cette nouvelle vague de licenciements emboite le pas à celle enclenchée en 2023 par Embracer dans le cadre d’une restructuration interne et concernait 10 employés. Cette restructuration importante dans les rangs du suédois est la conséquence d’une tentative de rachat tombée à l’eau. Un projet mort-né qui avait pour projet d’amortir des coûts déjà engagés dans le développement de plusieurs jeux. Dans le sillon d’Embracer, nous pouvons commencer à deviner une logique qui se confirme au fur et à mesure des mois et années : des fermetures de studios, des ventes et des licenciements.

Depuis 2023, l’entreprise suédoise aura fermé les studios Volition et Free Radical Design et revendu Gearbox Software et Saber Interactive. Embracer, à force de rachats et de tentatives d’imposer son ombre sur les studios, serait-il en train de lentement trébucher ?

Tomb Raider et Perfect Dark sortiront probablement un jour mais dans quel état ? Depuis Marvel’s Avengers, le studio n’a que sporadiquement collaboré avec Aspyr sur les remastered des premières trilogies Tomb Raider et sur celui de Legacy of Kain. Pour mieux se concentrer sur les nouvelles aventures de Lara et Joanna ? Devons-nous nous attendre à une fermeture de Crystal Dynamics dans les prochains mois ? À l’annulation de Tomb Raider ou de Perfect Dark ? Ou à un reboot total des projets ? On s’attend maintenant à tout.