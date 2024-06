Un nouveau Red Faction mis à la poubelle par Embracer

Après l’annulation d’un nouvel opus de la franchise Deus Ex, ainsi que la fermeture de Pieces Interactive, studio derrière le tout frais reboot d’Alone in the Dark, on apprend que le groupe Embracer a aussi guillotiné un projet de nouvel opus pour la saga Red Faction, en novembre de l’année dernière.

Suite à un grand plan de restructuration en juin 2023, Embracer a licencié moult employés, comme lors de la fermeture du studio Volition en août de la même année, ce dernier étant à l’origine de la licence Red Faction. Le groupe a décidé, peu de temps après, d’enfoncer le dernier clou dans le cercueil de la franchise, nous n’aurons donc toujours pas le plaisir de rebrandir le marteau de la révolution sur Mars, pour détruire toutes les infrastructures du capitalisme sur notre passage.

C’est Rock Paper Shotgun qui a enquêté auprès d’anciens employés de Fishlabs, un studio aux mains d’Embracer depuis 2018, et qui nous rapporte que deux projets étaient en cours de développement au sein de la boite : un metroidvania (Project Black) et un nouveau Red Faction, en pré-production. La franchise étant en état de mort cérébrale depuis Red Faction: Armageddon en 2011 et un remaster de Red Faction: Guerrilla, sorti en 2019.

Fishlabs, studio connu notamment pour Chorus, après avoir vu annulé son « Project Black » et licencié 10% de son personnel (douze personnes environ) en septembre 2023, commence à réfléchir à un nouvel opus de Red Faction qui serait dans la même veine que Guerrilla et veux le soumettre à l’éditeur Plaion, détenu par Embracer. Malgré un pitch et une « fausse bande-annonce » sous Unreal Engine 5 présenté à ces derniers, le projet fut annulé mi-novembre, poussant par la même occasion une cinquantaine de personnes chez Fishlabs vers la porte de sortie.

Embracer n’a, sans aucun doute, pas fini de couler des boites et de détruire des vies au nom du grand capital. Si vous voulez en savoir plus, sur comment un studio vit au sein d’un groupe tentaculaire comme Embracer, nous vous encourageons à lire le papier de Rock Paper Shotgun, qui nous en donne un bel aperçu. Nos pensées vont comme d’habitude aux travailleurs, dans une année particulièrement mortifère pour l’industrie du jeu vidéo, qui vient de battre le funeste record de licenciements de 2023.