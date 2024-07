Piranha Bytes serait le dernier martyr présumé d’Embracer

Le studio allemand Piranha Bytes, faiseur de RPG avec une philosophie bien propre à eux, et aux mains d’Embracer depuis 2019, aurait fermé ses portes fin juin d’après une source du site polonais CD-Action. Malgré tout, il n’y a toujours pas eu de communication officielle d’Embracer ou des développeurs eux-mêmes.

Piranha Bytes, studio datant de 1997, est à l’origine des franchises Gothic, Risen et Elex. Gothic fut une IP à succès au début des années 2000, surtout très apprécié en Allemagne. Son deuxième opus, est une véritable madeleine de Proust, et cristallise à merveille les ambitions du RPG occidental sur ordinateur du début des années 2000.

Les RPG du studio germanique, se caractérisent par une volonté de toujours mettre en avant la liberté du joueur, l’immersion dans un monde ouvert cohérent, au travers presque, d’une simulation sociale, comme par exemple des PNJ ayant une routine, des horaires de boulot, se parlant entre eux, etc. L’autre élément indissociable de ces jeux, est leur finition au ras des pâquerettes, bugs à foison et bidouillage dans les fichiers font partie intégrante de l’expérience.

Mais bref, revenons à nos moutons. Piranha Bytes était en difficulté depuis un moment déjà, essuyant l’année dernière, la perte de son directeur créatif Björn Pankratz, des coupes de budget d’Embracer suite à leur plan de restructuration, licenciements, l’échec commerciale d’Elex 2, etc. En janvier dernier, le studio nous informait déjà de leurs difficultés via un post X, et était à la recherche de nouveaux partenaires pour s’extirper des griffes d’Embracer. Voici le communiqué, traduit par nos soins :

« Chers fans,

Oui, c’est vrai. Nous, Piranha Bytes, sommes dans une situation difficile. Beaucoup d’informations à notre sujet circulent en ce moment et voici notre réponse : ne nous enterrez pas tout de suite !

Nous faisons tout pour continuer à créer des mondes dans lesquels vous pouvez vous perdre. C’est ce pour quoi notre cœur a constamment continué à vibrer.

Nous sommes convaincus que nous y parviendrons. Nous sommes des esprits créatifs et les idées ne manquent pas ! Nous resterons ensemble, quoi qu’il arrive.

Aujourd’hui, nous concentrons toutes nos forces sur cet objectif et faisons tout ce qu’il faut pour trouver un partenaire pour ce projet. Dès que nous aurons des nouvelles, nous les partagerons avec vous. Merci beaucoup pour votre soutien continu !

Vos Piranhas. »

D’après l’enquête de CD-Action, un investisseur devait injecter trois millions d’euros dans le studio, mais le deal a visiblement capoté. Le déroulé des événements reste encore flou, mais nous ne devrions pas prendre trop de risque en mettant cette nouvelle mise à mort présumée au crédit du groupe Embracer. Le site CD-Action, via une de leur source, nous livre aussi deux photos des locaux du studio allemand, un espace vide, dépouillé de tout son sens, étendard d’une philosophie de RPG, souvent qualifiée « d’eurojank » par certains, mais somme toute unique en son genre, mise au pilori, encore une fois, par notre société suédoise préférée.

Cependant, plus tôt dans la journée, une autre nouvelle est tombée, Björn Pankratz, mentionné plus haut, avec Jenny Pankratz, elle aussi vétéran de Piranha Bytes, ont annoncés la création d’un nouveau studio indépendant : Pithead Studio.

Rappelons aussi qu’un remake de Gothic 1 est en préparation chez Alkimia Interactive, sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, toujours sans fenêtre de sortie. Le projet ne date pas d’hier, une démo étant sortie sur Steam en 2019.

Si toute l’affaire s’avère vraie, elle serait le dernier fait d’armes d’Embracer, après la fermeture de Pieces Interactive, développeur derrière le reboot d’Alone in the Dark, ou encore celle de Volition Games. Nos pensées vont comme d’habitude, aux travailleurs de l’industrie, qui vivent une période bien sombre. Souhaitons que les équipes touchées par cette nouvelle se remettent sur pied rapidement.