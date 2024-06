Alkahest – l’action-RPG du studio Push On se dévoile

Studio chypriote jusqu’alors inconnu, Push On, fort de ses quarante vétérans de l’industrie, nous dévoile son action-RPG en vue à la première personne nommé Alkahest. Ne vous y trompez pas, il n’est pas en lien avec l’action-RPG japonais développé par HAL Laboratory sur Super Famicom en 1993. En revanche, le jeu se revendique d’une filiation d’esprit avec d’autres pointures comme Thief, Dishonored, Dark Messiah of Might and Magic ou encore Kingdom Come Deliverance. Dans ce monde médiéval appelé Kadanor, le joueur incarne le jeune fils d’un seigneur modeste. Pour prouver sa valeur, il se met en tête d’aller tâter du bout de son épée quelques gobelins et autres malandrins. Ainsi s’ouvrent à lui verdoyantes campagnes, sombres dédales et vastes forteresses ; des environnements somme toute classiques.

Classiques, mais comme vous pourrez le constater dans le trailer qui accompagne ces quelques lignes, d’un aspect visuel fort soigné. Le jeu semble avoir des interactions variées avec le décors et les animations promettent d’être d’une fluidité sans pareille. Il n’y a qu’à voir cette séquence (qui a tout de même l’air scriptée, mais accordons-lui le bénéfice du doute) où l’on jette un tonneau de bois à la figure d’un ennemi après l’avoir adroitement esquivé. On appréciera également la possibilité qui nous est offerte de se servir du décors pour trouver des solutions d’attaque, comme le fait de pouvoir enflammer la pointe de sa flèche à un brasero par exemple. En outre, il sera visiblement possible de vaincre un ennemi qu’on aura préalablement ébaubi d’un jet d’objet contondant. Le trailer fait très bonne impression et le système de combat, mêlant escrime, alchimie (imprégnant le jeu avec parcimonie) et usage circonstanciel de l’environnement augure de nombreuses options.

L’immersive sim aux multiples influences tend à nous proposer une expérience non-linéaire grâce à une liste des tâches qui se veut au maximum malléable selon les envies du joueur. Ainsi, il sera possible d’accomplir les missions dans un ordre relativement libre. Ambitieux, et partant de constats très intelligents, les développeurs semblent avoir parfaitement digéré les créations qui ont vu le jour auparavant. De préciser que Push On ne veut pas d’une carte immense, vérolée d’innombrables icônes aux couleurs bariolées, comme autant de petites friandises insipides qui attireraient le joueur tel un automate vers des « points d’intérêt » sans valeur ludique ou scénaristique. La fantasy agrémentera l’atmosphère du jeu de façon diffuse, garantissant à Alkahest plus de réalisme qu’autre chose. Aussi, des notions de drames personnels et d’intrigues politiques ont été évoqué par les développeurs. Cerise sur le gâteau, une localisation en douze langues dont le français sera au programme !

Alkahest est pour le moment annoncé sur PC et consoles pour une date inconnue.