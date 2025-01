Pokémon TCG Pocket – Des annonces peu convaincantes

Après des débuts en fanfare en termes de nombre de téléchargements et de revenus, le jeu mobile Pokémon TCG Pocket serait-il en train de traverser sa première période de turbulences ? Le buzz est logiquement un peu retombé, mais surtout, les dernières annonces des développeurs n’ont pas véritablement rassuré les joueurs sur le futur proche du jeu.

Hier, ils ont enfin donné quelques détails sur la tant attendue fonctionnalité d’échanges de cartes, toujours prévue pour la fin du mois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils interpellent la communauté. Alors que certains rêvaient peut-être secrètement de récupérer les dernières cartes manquantes à leur collection, il n’en sera finalement rien.

Tout d’abord, les échanges ne pourront s’effectuer qu’entre joueurs amis sur l’application. Rien de choquant, car ouvrir les échanges avec le monde entier retirerait selon nous toute valeur à la fonctionnalité. Surtout, on peut y voir un petit retour aux origines de l’échange de créatures, à l’époque où il fallait relier nos Game Boy avec le câble Link pour espérer récupérer certains Pokémons. Mais nous vous parlons d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.

Non, ce qui a mis le feu au poudre, et amené de nombreux utilisateurs à exprimer leur mécontentement sur les réseaux, c’est que les échanges ne concerneront que les cartes de valeur inférieures à 2 étoiles. Si de nombreuses cartes seront donc éligibles, les plus rares du jeu ne seront donc pas concernées. Oubliez donc le Artikodin-Ex ou le Mewto-Ex qui manquent à votre collection, il faudra passer par un autre moyen: pioche mystère, boosters, ou bien évidemment, le passage à la caisse pour augmenter vos chances au tirage.

Si le fait que tout ne soit pas éligible à l’échange ne nous choque pas le moins du monde (quel intérêt aurait la Pokémon Company à ce que tout le monde complète sa collection en quelques semaines ?) c’est plutôt que le système d’échange nous parait à priori (et on insiste sur le « à priori ») mal calibré au vu de notre expérience personnelle sur le jeu.

En effet, sans avoir dépensé le moindre euro et sans avoir usé et abusé des combats, il ne nous manque déjà que très peu de cartes pour compléter notre collection. Et nul doute que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Pour les nombreux joueurs comme nous, les échanges nous permettront peut-être d’aller récolter deux ou trois cartes, mais guère plus. De là à dire que la fonctionnalité tant attendue aura un impact minime voire sera inutile pour certains, il n’y a qu’un pas. Mais patientons quelques jours pour nous faire une idée téléphone en main.

Alors que les premières critiques commençaient déjà à s’installer à propos d’un système de combats ennuyeux et répétitif, voilà qui ne va pas arranger les affaires de Pokémon TCG Pocket. Les développeurs ont d’ailleurs déjà communiqué sur le sujet, se disant à l’écoute de tous les retours pour proposer la meilleure expérience de jeu possible. Du très politiquement correct, néanmoins nécessaire pour fidéliser la communauté, nerf de la guerre des jeux de cartes à collectionner.

Vous l’aurez compris, Pokémon TCG Pocket est pour la première fois à la croisée des chemins. Comment s’installer sur le long-terme, fidéliser, et réussir à attirer de nouveaux joueurs tout en restant rentable ? C’est la difficile équation à résoudre pour survivre dans l’impitoyable monde du jeu mobile. Une nouvelle collection de boosters est prévue pour la fin du mois de janvier, et devrait relancer l’interêt des joueurs pendant quelques semaines. Mais aussi forte que soit la licence Pokémon, il en faudra sans doute plus.