League of Legends – Un TCG prévu pour 2025

League of Legends a le vent en poupe en ce moment. La saison 2 d’Arcane a été couronnée de succès sur Netflix et le MOBA continue d’attirer les joueurs et de faire déplacer les foules lors des rencontres Esport. Fort logiquement, Riot Games a de nombreuses idées pour continuer de capitaliser sur la licence. L’éditeur vient notamment d’annoncer qu’un TCG (jeu de cartes à collectionner) dans l’univers de League of Legends devrait voir le jour début 2025.

Il est développé par une petite équipe dirigée par Dave Guskin et Riot Games rechercherait activement des éditeurs externes pour diffuser le jeu dans le monde entier. Pour le moment, seul le territoire chinois serait pourvu, et il est fort probable que le projet, pour le moment connu sous le nom de code Projet K, débute sa carrière au pays du soleil-levant avant le reste du monde.

Ce ne sera pas la première incursion de LoL dans l’univers des cartes à jouer, mais jusqu’à présent, Riot Games s’était cantonné à proposer une version 100% numérique: Legends of Luneterra. Le nouveau projet, ne sera pas une adaptation physique de cette dernière, mais bien un nouveau jeu à part entière.

L’objectif annoncé à terme serait ni plus ni moins que de venir concurrencer Magic: The Gathering sur son propre terrain. Mais attention de ne pas se brûler les ailes. Dans l’impitoyable monde des TCG, il faut prendre les étapes les unes après les autres. Beaucoup ont tenté leur chance et peu ont réussi à tenir sur la durée. Deux jours seulement après la publication du trailer de présentation du Project K, Dave Guskin a déjà dû répondre sur X à de premières critiques de fans remettant en cause la qualité visuelle des cartes dévoilées dans le trailer. Eh oui, rien ne sera facile, encore moins lorsqu’on s’attaque à une licence aux millions d’adeptes.

Riot Games semble en tout cas vouloir s’inspirer du modèle Disney Lorcana, qui a fêté son première anniversaire au mois de septembre. Un jeu simple et accessible à tous, permettant des affrontements à deux ou quatre joueurs. Du coopératif devrait également être de la partie. Surtout, à l’image de Lorcana, Pokémon ou encore Magic, l’éditeur américain assure que son jeu a été pensé pour la compétition.

Une chose est sûre, League of Legends a tout pour réussir dans le domaine. Avec son gigantesque lore et ses nombreux personnages et lieux devenus cultes, la licence dispose déjà d’un vivier nécessaire à un jeu qui souhaite s’installer sur la durée. Le producteur du projet annonce déjà la couleur « Nous investirons dans ce projet et ferons en sorte qu’il vaille la peine pour vous d’y consacrer votre temps et votre énergie. » Comme avec tout TCG qui se respecte, commencez déjà à économiser.