Magic: The Gathering – Des decks dans l’univers de Fallout

Depuis 2020, le jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering s’est associé à diverses licences de l’univers du cinéma, de la télévision ou du jeu vidéo pour créer de nouvelles cartes inspirées de ces univers. Cette fois, c’est la saga Fallout de Bethesda Softworks qui fait l’objet d’un crossover avec la sortie prochaine de quatre decks Commanders reprenant ses décors et personnages iconiques.

Les premières collaborations entre Wizard of the Coast (la société derrière Magic: The Gathering) et des franchises tierces se sont d’abord faites à travers les Secret Lairs, des éditions limitées qui présentaient d’abord des illustrations alternatives de cartes déjà existantes. Cependant, elles ont évolué pour pouvoir proposer des cartes inédites présentant des mécaniques exclusives, poussant l’éditeur à repenser leur disponibilité réduite. Finalement, en plus des Secret Lairs qui continuent d’exister, le jeu de cartes continue aujourd’hui d’explorer le potentiel d’autres licences dans ses éditions Universes Beyond, publiées en parallèle des extensions canoniques.

La prochaine série de cartes Universes Beyond sera ainsi dédiée à Fallout, et se composera de quatre decks Commanders construits autour de personnages emblématiques des jeux de Bethesda. On retrouvera ainsi en guises de commandeurs le fidèle Canigou, le docteur Madison Li, Caesar et sa légion et le mystérieux homme-phalène. Pour accompagner cette ambiance postapocalyptique, ces decks introduiront également une nouvelle mécanique construite autour de compteurs de radiation. Vault Boy et les poupées Vault-Tec, entre autres, seront également le la partie, et des versions alternatives des cartes seront également trouvables dans les boosters collectors.

La sortie de cette édition spéciale de Magic: The Gathering est prévue pour le 8 mars 2024. Ce n’est pas la dernière escapade dans le monde du jeu vidéo à être prévue pour le multivers Magic puisque des crossover à venir avec Assassin’s Creed et Final Fantasy ont d’ores et déjà été annoncés. Notons aussi, parmi les jeux qui ont déjà eu droit au traitement du Secret Lair, Street Fighter et Fortnite, mais également League of Legends à travers une édition autour de la série Arcane.