Magic: The Gathering – La rotation du format Standard allongée d’un an

Les tournois de Magic: The Gathering, le jeu de cartes à collectionner édité par Wizards of the Coast, se déclinent en une multitude de formats, chacun ayant ses propres règles concernant la composition des decks. L’un des plus populaires est le format Standard, lancé dès 1995, qui a pour principale caractéristique de limiter les cartes autorisées à celles sorties dans un intervalle de deux ans. La conséquence est un renouvellement régulier des stratégies, censé permettre aux nouveaux joueurs de rentrer plus facilement dans la compétition… et aux dernières extensions de mieux se vendre. Néanmoins, le calendrier qui faisait loi depuis bientôt 30 ans va être bousculé puisque, à compter de la rotation actuelle, les cartes de Magic: The Gathering resteront valables trois ans en format Standard.

La raison invoquée pour cette évolution est la baisse de popularité du format dans les tournois sur table, tels qu’ils peuvent avoir lieu dans les magasins de jeux qui ont toujours été indissociables de la culture et de la croissance de Magic: The Gathering. Récemment, d’autres modes de jeux tels que le Moderne, le Commander ou le Pioneer ont en effet commencé à lui faire de l’ombre. L’un de leurs points communs est d’être moins restrictifs sur les cartes autorisées, le Pioneer permettant d’utiliser l’ensemble des éditions sorties depuis l’automne 2012, le Moderne celles sorties depuis 2003 et le Commander toutes les éditions (à l’exception d’une poignée de cartes bannies), offrant ainsi aux decks plus de diversité et une meilleure longévité.

En rallongeant d’un an la durée des cycles dans le format Standard, Wizards of the Coast permet ainsi aux joueurs de profiter plus longtemps de leurs cartes favorites ; le contrecoup pour l’éditeur étant qu’ils n’auront plus à les renouveler aussi fréquemment pour rester dans la compétition. Néanmoins, ce prolongement de la validité des cartes pourra également fournir plus de variété et de flexibilité aux decks. Ainsi, plutôt que d’avoir à les composer à partir des cinq à huit dernières extensions (celles-ci sortant tous les trois mois et les rotations ayant lieu à l’automne de chaque année), les joueurs pourront les construire à partir de neuf à douze extensions, ce qui leur ouvre autant de possibilités de revisiter ou enrichir les stratégies qu’ils avaient élaborées.

Il faut en effet souligner ce qui constitue l’une des principales qualités de Magic: The Gathering dans le monde des jeux de cartes à collectionner : plutôt que de pousser à l’achat en sortant chaque année des cartes plus puissantes que les précédentes, Wizards of the Coast en renouvelle plutôt les dynamiques en introduisant régulièrement de nouveaux mécanismes, qui vont à leur tour faire émerger de nouvelles métas. C’est ce qui permet de mettre sur un pied d’égalité un deck vieux de dix ans d’un autre construit à partir des dernières éditions en date. Par ailleurs, si chaque génération de cartes amène généralement des tactiques qui lui sont propres, on n’est toutefois pas à l’abri de découvrir des synergies inattendues en en combinant plusieurs.

Concrètement, le prolongement de la rotation signifie donc que les quatre extensions supposées être chassées du format Standard cet automne (Innistrad : Chasse de Minuit, Innistrad : Noce Écarlate, Kamigawa : la dynastie Néon et Les rues de la Nouvelle-Capenna) resteront valables jusqu’à l’automne 2024, tandis que celles censées expirer à ce moment-là resteront jouables jusqu’en 2025. A noter cependant que le format Alchemy, mode de jeu exclusif à la version en ligne Magic: The Gathering Arena basé sur le format Standard, ne profitera pas du même traitement et restera quant à lui sur un rythme de deux ans.