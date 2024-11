Pokemon TCG Pocket – Premières évolutions en approche

Pour perdurer dans le monde impitoyable du jeu mobile, il faut sans cesse se remettre en question et proposer de nouveaux contenus. Objectif: éviter la routine et l’ennui. Pokémon TCG Pocket ne fait pas exception à la règle, et la Pokémon Company en est bien consciente. Quelques semaines à peine après le lancement de l’application, des premières mises à jour viennent ainsi d’être annoncées.

Tout d’abord, de nouveaux boosters devraient être disponibles courant décembre. Jusqu’à présent, trois types sont proposés: Dracafeu, Mewtwo et Pikachu, dans une première génération de cartes intitulée Puissance Génétique. Au total, deux-cent-vingt six cartes sont disponibles pour le moment. De quoi sera faite la prochaine mise à jour ? Proposera-t-elle de nouveaux paquets de cartes issus de Puissance Génétique ou lancera-t-elle un nouveau chapitre ?

On en a également appris un peu plus sur d’une l’une des fonctionnalités qui fait partie de l’ADN des expériences Pokémon depuis 1996, l’échange des créatures. Pokémon TCG Pocket ouvrira les échanges au mois de janvier 2025. Mais pour les petits malins qui se voyaient déjà récupérer les cartes les plus rares manquantes à leur collection, ça ne sera sans doute pas si facile.

Le communiqué publié sur X laisse entendre que seules certaines cartes seront échangeables, sans donner plus de détails pour le moment. Malgré tout, difficile d’imaginer pouvoir échanger les ultras-recherchées cartes EX. En effet, la fonctionnalité ne peut avoir vocation à devenir trop rapidement un accélérateur de jeu. Des Pokémon trop facilement acquis, ce sont des joueurs qui passeront moins de temps sur l’application. Nul doute que la Pokémon Company le sait, et que tout sera savamment calculé.

Une chose est sûre, Pokémon TCG Pocket semble rempli d’ambitions et dispose d’un vivier de créatures quasi infini permettant de largement voir venir en termes de contenu. Mais attention de ne pas privilégier la quantité au détriment de la qualité, car sans un gameplay diversifié et des événements forts, même une licence aussi forte peut s’effriter.

D’autres mises à jour sont d’ores et déjà prévues, et on ne peut qu’espérer qu’elles apportent de nouveaux éléments de gameplay, car au bout de quelques heures de jeu, les combats peuvent rapidement devenir répétitifs. Vous l’aurez compris, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers. Nombreux sont les jeux à avoir connu des débuts en fanfare avant de s’écrouler sur la durée et de finir aux oubliettes. Et c’est d’autant plus vrai avec les jeux mobiles, temples du zapping et de l’instantanéité.