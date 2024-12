JCC Pokémon Pocket reçoit sa première extension, L’Île Fabuleuse

Très attendue par les joueurs et les collectionneurs qui commençaient un peu à tourner en rond, la première extension pour le JCC Pokémon Pocket vient (enfin) de sortir ! Il s’agit d’un tout nouvel ensemble de cartes baptisé L’Île Fabuleuse (Mythical Island en V.O.) qui affiche la dominante verte pour ses boosters, et a Mew pour figure emblématique.

Au menu, 68 nouvelles cartes à collectionner, 5 nouvelles cartes « EX » et une vingtaine de cartes secrètes. Dans le lot, on retrouvera des variantes de cartes déjà présentes dans les premiers boosters (« Puissance Génétique »), comme Pikachu, Noadkoko ou Leviator, mais aussi quelques nouveaux Pokémon.

S’il faudra peut-être se familiariser avec les nouveaux entraîneurs ou les objets inédits, les mécaniques du JCC Pokémon Pocket n’en sont pas exactement bouleversées, et permettront au mieux de venir affiner encore le deck que vous utilisiez jusque là en remplaçant quelques-uns des monstres de poches utilisés jusque-là. Le véritable intérêt de cette (mini-) extension sera pour les collectionneurs ayant déjà un taux de remplissage élevé de leur « cartodex », et qui verront ainsi sortir un peu plus souvent que ces derniers jours des cartes qu’ils ne possèdent pas encore.

D’ailleurs, avec ce nouvel ensemble de cartes, une nouvelle série de combats solos contre des decks à thème est également au programme, ce qui permettra aux joueurs de rapidement se réapprovisionner en sabliers de façon à pouvoir ouvrir plus vite de nouveaux boosters « L’Île Fabuleuse ».

De quoi raviver un peu l’enthousiasme autour du jeu ? Ce dernier n’en n’aurait pas vraiment besoin, ayant déjà remporté plus de 200 millions de dollars en un mois, et cumulant plus de 60 millions de téléchargements… Pas mal pour un titre dont les mécaniques n’ont pas bougé d’un iota depuis bientôt 30 ans ! (le jeu de cartes à collectionner Pokémon a commencé à paraître en 1996)

Après cette première extension, c’est maintenant la possibilité d’échanger des cartes que nous attendons de pied ferme ; une mécanique promise pour janvier 2025 (mais que ne devrait concerner que « certaines cartes »). Les cartes de L’Île Fabuleuse seront-elles suffisantes pour que le JCC Pokémon Pocket conserve notre intérêt jusque-là ?