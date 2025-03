Nintendo Direct – Metroid Prime 4, Légendes Pokémon Z-A : Toutes les annonces !

Le premier Nintendo Direct de 2025 a eu lieu hier, vingt-quatre heures à peine après son annonce surprise ! Alors que le fans de Nintendo sont aux aguets de la moindre information concernant la Switch 2, ils ont eu droit à une présentation des futurs jeux ainsi qu’à quelques nouvelles fonctionnalités pour les titres dématérialisés. On a eu des nouvelles de jeux très attendus comme Légendes Pokémon : Z-A mais aussi quelques retours inattendus de certaines franchises. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer des annonces de ce Nintendo Direct !

Metroid Prime 4: Beyond

C’était l’une des annonces les plus marquantes de ce Nintendo Direct. On avait peu de nouvelles de Metroid Prime 4: Beyond depuis le dernière présentation de juin 2024. Le jeu est en développement depuis plusieurs années et les fans de Samus trépignent de voir enfin ses nouvelles aventures. Ce nouveau trailer nous montre un peu de gameplay, avec les pouvoirs psychiques de l’héroïne, ainsi que les environnements verdoyants de la planète sur laquelle elle évolue. Toujours pas de date de sortie précise, mais le jeu est toujours prévu pour 2025 !

Légendes Pokémon : Z-A

Autre annonce très attendue par les fans de Nintendo : nous en avons appris davantage sur Légendes Pokémon : Z-A. La vidéo nous montre tout ce qu’on pourra faire à Illumis, la grande ville qui nous servira de terrain de jeu. Des zones sauvages serviront à capturer des Pokémon pendant la journée, et à la nuit tombée, des zones de combats permettent de défier d’autre dresseurs dans le tournoi Royale Z-A. Lors des affrontements, il faudra faire attention au timing de ses attaques et utiliser ses méga-évolutions à bon escient pour monter en puissance. La sortie de Légendes Pokémon : Z-A est toujours prévue pour fin 2025.

Tomodachi Life : Une vie de rêve

Voilà une annonce à laquelle on ne s’attendait absolument pas : Tomodachi Life est de retour ! Les fans de ce jeu à l’humour si particulier ont eu une très bonne surprise en découvrant qu’une suite allait sortir, dix ans après la parution du premier opus sur Nintendo 3DS. Exit l’immeuble où tous nos personnages vivent ensemble. Ici, nos Mii évoluent sur un île paradisiaque avec des maisons colorées, un peu à la manière de ce qu’on a dans un Animal Crossing: New Horizons. La sortie est prévue pour 2026, sans plus de précisions pour le moment.

Un nouveau système de cartouches virtuelles

Entre deux trailers, ce Nintendo Direct nous a également présenté une nouvelle fonctionnalité pour la Switch. À l’avenir, les jeux achetés en version dématérialisée seront des « cartouches virtuelles », qu’on pourra éjecter et installer sur une autre console. On pourra également prêter ses jeux aux personnes inscrites sur son compte familial pour une durée de deux semaines. Grâce à ce système, ce sera beaucoup plus simple de partager les titres achetés sur le Nintendo e-shop avec les membres du son foyer ou tout simplement de les transférer d’une Switch à l’autre si on a plusieurs machines !

Dragon Quest, cosy games, jeux de rythme et enquêtes surnaturelles…

Ce Nintendo Direct nous apprend le retour de Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Story of Seasons : Grand Bazaar aura aussi droit à son remake le 27 août, et sortie Witchbrook, assez attendu par les fans de cosy games et de simulations de vie, est prévue pour l’hiver 2025. Les amateurs de jeux de rythme auront de quoi s’amuser avec Patapon 1 + 2 Replay le 11 juillet, Rift of the Necrodancer dès aujourd’hui, et Rythme Paradise Groove en 2026. La série de jeux d’enquête AI: The Somnium Files aura droit à un troisième opus intitulé No Sleep For Kaname Date le 25 juillet, et les aventures remasterisées du détective invocateur de démons de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army arriveront le 19 juin.

Pêlemêle, on peut aussi s’attendre à voir débarquer sur Switch Shadow Labyrinth (un metroidvania dans l’univers de Pac-Man), Disney Vilains Café Enchanté, The Eternal Life of Goldman, Gradius Origins, Tamagotchi Plaza, SaGa Frontier 2 Remaster, une version Switch de High on Life, la trilogie Monument Valley, Everybody’s Golf: Hot Shots et Marvel: Cosmic Invasion.

Il y a fort à parier que certains de ces jeux seront également disponibles sur la tant attendue Switch 2. Le prochain rendez-vous est pris pour le 2 avril, où nous découvriront le Nintendo Switch 2 Direct.