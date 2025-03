inZOI – Les équipes rétropédalent et retirent le DRM du jeu

inZOI débarque en accès anticipé demain ! Les fans de simulateurs de vie sont aux aguets depuis quelques jours, entre la feuille de route révélée récemment et les diverses vidéos qui fleurissent sur les chaînes des influenceurs qui ont déjà eu l’occasion de tester ce concurrent aux Sims 4. Le créateur de personnage et le mode construction ont également été rendus disponibles pour tous, et avec eux, une mauvaise surprise : l’implantation d’un système anti-piratage. Mais suite aux retours négatifs des joueurs et des joueuses, les équipes annoncent sur Steam qu’ils ont été écoutés : inZOI sera finalement déployé sans le DRM Denuvo !

Pour comprendre l’histoire, un petit détour technique s’impose. Les DRM (Digital Rights Management) sont des technologies utilisées par les éditeurs pour protéger leurs jeux contre le piratage et les rendre plus difficiles à cracker. Par exemple, on a récemment vu Black Myth: Wukong ou Hogwarth Legacy utiliser Denuvo, l’un des systèmes les plus connus. Ce dernier est souvent critiqué par les joueurs pour ralentir les performances des jeux : un problème particulièrement embêtant pour inZOI, déjà très gourmand en ressources. Denuvo serait aussi un frein à la personnalisation, ce qui est un comble pour une simulation de vie. Bref, le DRM est souvent considéré comme un boulet, et les réactions négatives ne se sont pas faites attendre quand les joueurs ont compris que inZOI comptait l’utiliser.

Dans une communication sur la page Steam de inZOI, Hyungjun « Kjun » Kim, producteur du jeu, explique finalement que les équipes ont fait quelque chose d’encore trop rare : elles ont écouté ! Au lieu de camper ses positions, Kjun a reconnu que Denuvo nuisait à l’expérience de jeu et a décidé de retirer purement et simplement le DRM dès son arrivée en accès anticipé, assumant même le risque de piratage. Selon lui, les avantages en terme de personnalisation sans le DRM sont plus importants. Il rappelle que inZOI se veut être un terrain de jeu totalement personnalisable et que les mods seront fortement encouragés. Dès le mois de mai, les joueurs pourront utiliser des outils comme Maya et Blender pour créer et partager leur propre contenu.

Les réactions des joueurs et des joueuses sous cette publication sont unanimes : ils sont très heureux d’avoir été écoutés ! Beaucoup d’entre eux ajoutent que si le jeu est bon, alors il se vendra tout aussi bien. Alors que les équipes de inZOI disaient vouloir « protéger ceux qui achètent le jeu légalement », il semblerait que la plupart des joueurs se fichent pas mal de ce que font ceux qui préfèrent se procurer le jeu en version crackée, et estiment que ça ne changera rien au succès (ou non) commercial du jeu.