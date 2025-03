inZOI – Prix, DLCs… Le simulateur de vie dévoile sa feuille de route

Plus que quelques jours avant l’arrivée de inZOI, très attendu par les fans de simulations de vie qui espèrent un jeu qui viendra enfin se dresser face au mastodonte du genre. Si le titre de Krafton ne se présente pas directement comme un concurrent des Sims 4 mais plutôt comme une alternative, difficile de ne pas comparer les deux propositions. inZOI sera disponible en accès anticipé le 28 mars, et on en sait enfin plus sur le prix du jeu et sur son avenir lors des prochains mois grâce à une première feuille de route.

C’est lors d’une présentation officiel qu’on l’a appris : il faudra débourser quarante dollars (entre trente-cinq et quarante euros pour nous) pour se procurer inZOI lors de l’accès anticipé. Pour cette somme, vous aurez non seulement le jeu de base mais aussi toutes les mises à jours et DLCs jusqu’au lancement complet du simulateur de vie photoréaliste. Les premiers ajouts gratuits arriveront en mai, avec des améliorations des relations sociales, un système d’adoption, des modifications sur la corpulence et la musculature des ZOI quand ils font du sport, et des ajouts dans le créateur de personnage et le mode construction.

Les mises à jour suivantes arriveront en août, octobre et décembre de cette année, avec à chaque fois des améliorations d’expérience utilisateur et de gameplay, ou des ajouts de nouveaux éléments comme les piscines ou des carrières de freelance pour nos personnages. En parallèle, les équipes de inZOI ont pour projet de nous offrir régulièrement de nouveaux habits et meubles pour les ZOI, même si ces items ne sont apparemment pas encore finalisés.

Le long livestream de présentation de inZOI nous révèle aussi que le jeu comportera seize différentes morts. Nos personnages pourront trépasser en mangeant de la nourriture périmée ou en s’électrocutant lors d’une réparation malheureuse, mais le jeu aura aussi une mort plus originale : celle causée par le manque de reconnaissance et de popularité. On apprend également que nos ZOI pourront revenir en tant que fantômes, un aspect plus surprenant pour ce jeu qui avait l’air d’être orienté vers le réalisme.

Et bonne nouvelle : le créateur de personnages et le mode construction seront disponibles gratuitement via des drops sur Twitch les 20 et 21 mars. De quoi tester les fonctionnalités assistées par IA pour recréer des visages photoréalistes et ou d’intégrer directement les meubles de son salon dans sa partie. Rendez-vous le 28 mars pour découvrir davantage inZOI dans son accès anticipé.